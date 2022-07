TOP 14. Clermont, la dernière chance pour Anthony Belleau de retrouver les Bleus ?

Changer de club est une occasion en or de relancer une carrière. Encore plus pour Belleau, à l'arrêt depuis 18 mois malgré son passé d’ouvreur du XV de France.

Finalement, quoi de plus évident ? Que de quitter votre train-train quotidien lorsque votre carrière est au point mort depuis 18 mois, que vous fûtes considéré comme un véritable talent il n'y a pas si longtemps et que vous venez simplement de fêter vos 26 ans ? C'est bien ce qu'a choisi de faire Anthony Belleau à l'intersaison, et ce alors même que le départ de Louis Carbonel de Toulon lui aurait probablement servi a nouveau la place de numéro 1 à l'ouverture sur un plateau. Le principal intéressé tranche, pour Rugbyrama : "Je ne savais pas que Louis (Carbonel) s’en irait quand j’ai pris cette décision mais je n’ai aucun regret. Ce départ, c’est quelque chose que j’assume. C’est une décision que j’ai prise pour moi. Je devais à tout prix sortir de ma zone de confort."

Comme le dit le proverbe du sud de la France, il est vrai que le changement d'herbage rajeunit le veau. Et Belleau, lucide quant à sa position actuelle, le comprit aisément. "Il y avait huit ans que j’évoluais à Toulon, poursuit-il. Je sortais aussi d’une saison et demie quasi blanche, entre le Covid et une blessure au genou m’ayant tenu éloigné des terrains pendant neuf mois. J’ai donc très peu joué pendant dix-huit mois et je m’en suis servi de période de réflexion. J’en ai conclu qu’il était temps de me relancer." C'est alors que la destination de Clermont est apparue comme une évidence : "Le projet de l’ASM est arrivé à moi. C’est un nouveau cycle qui démarre dans le club, j’y trouvais des points communs avec ce que je vivais. Ce challenge me plaît."

Et tant pis pour le soleil et la mer du Var, c'est dans le Puy-de-Dôme que celui qui fut formé à l'école monflanquinoise aura certainement l'occasion de retrouver des sensations, de l'appétit et une place de choix chez un prétendant au titre. Plus particulièrement une place de titulaire indiscutable à l'ouverture de l'ASM, puisque Lopez et Hanrahan sont partis. Pour cela, il faudra faire face à un autre revanchard, en la personne de Jules Plisson. Mais l'on reste convaincu qu'à motivation et talents égaux, les 4 ans de moins que son homologue mais surtout sa supériorité en défense, au niveau de la force mentale et dans la gestion d'un match feront la différence en faveur d'Anthony Belleau.

Cela suffira-t-il à retrouver les Bleus, à terme ? L'ouvreur de 26 ans ne l'a jamais évoqué mais l'on sait de source sûre et comme tout bon compétiteur qu'il l'a évidemment dans un coin de la tête. Même s'il sait que le train du Mondial est, à l'instant T, à des années lumière. "Je ne vais pas me voiler la face. J’ai été moins bon, pas mal blessé et à un moment, j’ai souffert d’une période d’instabilité au RCT. Je ne pouvais plus prétendre au niveau de l’équipe de France, qui s’était considérablement relevé. Ce sont les aléas d’une carrière : on ne peut pas toujours surfer au sommet de la vague…" Malgré tout, parmi cette génération dorée qui a pleinement éclaté voilà 2 ans, certains semblent y parvenir. Et sans jamais avoir connu l'ère Galette, au milieu des Ntamack, Jalibert, Ramos, Hastoy, Carbonel ou Berdeu, dans cet ordre, on voit mal comment il pourrait s'y frayer un chemin d'ici 15 mois. Reste qu'après ça, celui qui fut l'ouvreur du XV de France en novembre 2017 et à l'été 2018 n'aura alors même pas encore 28 ans. Et que comme le dit si souvent Fabien Galthié, il y aura une équipe de France après 2023. De fait, les places de postulant se négocient dès maintenant...