TOP 14. Clermont en crise : une soirée cauchemar face à Toulouse et une infirmerie qui déborde

L'ASM Clermont traverse une très mauvaise période. Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs de Top 14, les Jaunards sont dans le creux de la vague.

La soirée cauchemardesque vécue par Clermont face à Toulouse (18-35) ne s’est pas arrêtée au simple score. En plus de la claque reçue à domicile, les Jaunards ont vu leur infirmerie se remplir dangereusement.

Lucas Tauzin (épaule), Alivereti Raka (commotion), George Moala (genou) et Étienne Fourcade (genou) sont tous sortis blessés. Un véritable coup dur pour une équipe qui peine déjà à aligner une ligne de trois-quarts stable cette saison.

Une hécatombe qui n’en finit plus

Ce match contre le Stade Toulousain a laissé des traces. Dès le premier quart d’heure, Lucas Tauzin, ancien de la maison rouge et noire, a dû quitter prématurément ses coéquipiers, trop diminué pour continuer. Dix minutes plus tard, c’était au tour d’Alivereti Raka de sortir après un plaquage jugé dangereux sur Paul Costes, écopant d’un carton jaune en prime. Moala et Fourcade ont suivi en seconde période, plombant encore un peu plus une ASM qui n’avait pas besoin de ça.

« Ce qui me dérange le plus, ce sont les blessures », concédait Christophe Urios au micro de Midi Olympique après la rencontre. « George (Moala) n’a jamais pu enchaîner, et il rentre, il sort du groupe constamment… Ça coûte cher. » Un constat amer, mais réaliste pour un entraîneur dont l’équipe semble maudite cette saison.

Une ligne de trois-quarts décimée

Ce n’est pas la première fois que Clermont doit composer avec des absences majeures derrière. Depuis le début de la saison, l’ASM n’a jamais pu aligner son groupe idéal. Léon Darricarrère est sur le flanc depuis fin novembre, George Moala avait déjà manqué plusieurs mois avant ce nouveau coup dur, et Kylan Hamdaoui n’a plus foulé les terrains depuis octobre. Résultat : Urios jongle avec les solutions de secours et doit bricoler à chaque match.

Lors de la seconde période contre Toulouse, la ligne de trois-quarts clermontoise ressemblait plus à un patchwork improvisé qu’à un véritable plan de jeu : Bézy et Urdapilleta en charnière, Jauneau et Delguy sur les ailes, Belleau et Fouyssac au centre, et Newsome à l’arrière. Un casse-tête pour le staff, qui doit déjà penser aux prochains matchs.

Un calendrier qui ne fait pas de cadeaux

Le plus inquiétant, c’est que le Top 14 ne laisse aucun répit. Jamais. Après cette désillusion à domicile, Clermont doit se rendre à Bordeaux-Bègles avant d’enchaîner avec un déplacement périlleux à Bayonne. Avec un effectif aussi amoindri, difficile d’envisager ces rencontres avec sérénité.

Le défi est immense pour Clermont. Entre une infirmerie qui déborde et un enchaînement de matchs compliqués, l’ASM va devoir trouver des solutions, et vite. Sinon, la fin de saison pourrait s’annoncer encore plus longue que prévu.