Top 14. Toulon. ''J'ai pensé à arrêter ma carrière'', confie Cheslin Kolbe à coeur ouvert

Samedi dernier, Cheslin Kolbe a fait son retour avec le RCT, après 3 mois sans jouer. Une bénédiction pour le Sud-Africain, qui a beaucoup douté...

Cheslin is back ! Pour ceux qui ne balbutient pas l'anglais, rassurez-vous, on rappelle simplement que le lutin sud-africain Cheslin Kolbe a fait son retour sur les terrains la semaine passée, avec le RCT. Blessé depuis 3 mois suite à une fracture de la mâchoire contractée avec l'Afrique du Sud, le gosse de Kraiifontein a enfin pu retrouver la saveur de Mayol. Mieux, il a réalisé un match plein et planté un essai dès la 2ème minute de jeu. Rien de mieux pour se remettre en confiance : "Je me concentre sur le RC Toulon. Je reviens de blessures et j'ai vraiment faim de matches. Jouer régulièrement, c'est ça qui renforce la confiance", assurait-il cette semaine dans une interview pour L'Équipe.

Une bénédiction pour le champion du monde, qui a tant douté ces derniers mois. "(Après ma blessure en juillet dernier, qui faisait suite à une torsion des ligaments du genou et une fracture du pouce dans la même saison) J'ai pensé que c'était peut-être un signe, qu'il fallait penser à arrêter ma carrière, confie-t-il à coeur ouvert. J'en ai parlé avec mon épouse. Je n'avais jamais connu une telle série de pépins. Pourtant, je faisais le maximum en termes d'hygiène de vie. Ça faisait beaucoup. Ça cogitait fort dans ma tête." Comment Kolbe a-t-il trouvé la force de revenir ? Grâce à sa foi, le soutien de ses proches et notamment de Siya Kolisi et bien sûr, son attrait pour ce sport. "J'avais toujours cet amour du jeu, l'intuition que je pouvais encore prendre du plaisir sur un terrain. Le rugby, c'est ce que j'aime, c'est tout ce que je suis."

C'est en effet ce que son sourire en permanence vissé au coin de ses lèvres semble transparaître. Alors pour que l'ancien toulousain le conserve encore longtemps, qu'il joue face à la France en novembre prochain et qu'il dispute la coupe du monde 2023 dans le pays qui l'a fait éclore, on lui souhaite d'enchaîner, à nouveau, comme il nous habitua lors de ses premières saisons en France. Tout en essais et en appuis, à la Cheslin Kolbe !