Top 14 - C'est officiel ! Cap sur Lille pour les demi-finales 2020-2021

Cette saison, les demi-finales de Top 14 auront lieu au Stade Pierre-Mauroy de Lille sur le week-end du 19 juin 2021.

La LNR a officialisé le lieu où se dérouleront les demi-finales de Top 14 cette année. Si Bordeaux était dans les tuyaux, c'est finalement le Stade Pierre-Mauroy de Lille qui remporte la candidature. La saison passée, elles n'ont pas eu lieu en raison d'une saison tronquée par la pandémie mondiale de coronavirus. Toulouse est le dernier champion officiel du Top 14 lors de la saison 2018-2019 et les 4 clubs s'étaient affrontés en demi-finales à Bordeaux. Lille a déjà accueilli du rugby en 2014 pour la même occasion. Toulon s'était défait du Racing 92 tandis que Castres avait éliminé le MHR. Castres avait ensuite laissé filer le bouclier de Brennus aux dépens des Toulonnais sur le score de 18 à 10.

Cap au nord pour cette saison 2020/2021 !



Les demi-finales du TOP 14 auront lieu sur le territoire de la métropole de Lille au Stade Pierre-Mauroy, le weekend du 19 juin 2021

Le nord et Lille vont donc accueillir un grand évènement sportif avec ces demi-finales. Le Stade Pierre-Mauroy a été construit en 2012 et est à la fois un stade de football et une arena avec une particularité unique d'avoir 5 configurations possibles. Le nombre de places assises est tout de même de plus de 50 000, mais si la situation sanitaire ne s'arrange pas d'ici là, on pourrait imaginer des demi-finales à 5 000 supporters...