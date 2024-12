TOP 14. ''C'est l'amour'' entre O'Gara et Urios, de la tension à la bière de l'amitié

Si le torchon a brûlé pendant de longues années entre Urios et O'Gara, ces deux coachs au gros caractère ont décidé d'enterrer la hache de guerre.

Ce samedi, le Stade Rochelais a confirmé son statut de favori en s’imposant face à Clermont au Stade Marcel-Deflandre. Si le rugby a occupé le terrain, une scène surprenante a également marqué les coulisses : une réconciliation inattendue entre les deux managers, Ronan O’Gara et Christophe Urios.

Une déclaration pas banale

Interrogé au micro de Canal+, Ronan O’Gara n’a pas fait dans la dentelle : "Maintenant, c’est l’amour", a-t-il lâché en parlant de son homologue clermontois. Une phrase qui a immédiatement fait sourire les spectateurs et joueurs présents. Mais alors, cette déclaration était-elle sérieuse ou teintée d’ironie ?

🎙️ "Maintenant c'est l'amour"



Pas encore la Saint Valentin pourtant Ronan O'Gara fait une petite déclaration pour Christophe Urios 😜 pic.twitter.com/BEMTJP5HbJ — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 21, 2024

Urios revient sur leurs différends

Invité sur RMC dans l’émission Stephen Brunch, Christophe Urios a livré son point de vue :

"Parfois, on se prend la tête avec des types. Ça m’arrive souvent parce que je suis tellement dans mon truc… Je n’aime pas qu’on vienne me faire chier. Et Ronan, c’est un spécialiste de ça : brancher les types, l’équipe. Je déteste qu’on parle à mes joueurs, je déteste qu’on râle après mes joueurs."

Urios a reconnu que leurs relations avaient été tendues à plusieurs reprises, mais il a également raconté un épisode surprenant de leur dernière rencontre :

"À la mi-temps, on remonte ensemble. Il me dit : ‘On se voit à la fin du match.’ À la fin, j’étais un peu déçu par le résultat, mais il est venu avec des bières dans notre vestiaire. J’ai trouvé ça vachement sympa. Rugby, tout simplement. Alors, on a bu une petite bière ensemble, et ça a bien fait rire le vestiaire."

Une trêve appréciée

Cette scène symbolise un esprit rugby que beaucoup souhaitent voir davantage : rivalité sur le terrain, mais respect et camaraderie en dehors. Si Urios et O’Gara sont connus pour leurs fortes personnalités, ce geste montre qu’au-delà des tensions, ils partagent une passion commune.

Alors, une simple bière peut-elle tout changer ? Peut-être pas, mais elle aura au moins permis un moment de détente dans une saison à rallonge et pleine de rebondissements.