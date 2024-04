TOP 14. ‘‘Ces enc**** je les déteste sur le banc’’ : un joueur de l’UBB craque avant le match face à l’ASM

Recueilli par les micros de Canal +, le discours de motivation du troisième ligne Bastien Vergnes-Taillefer risque de faire parler dans les jours à venir.

De nombreux amateurs de rugby ont sûrement déjà vu, vécu ou entendu parler des fameux discours d’avant-matchs.

Avec des prises de parole plus ou moins musclées et virulentes, de la part de certains entraineurs ou joueurs pour essayer de motiver leurs coéquipiers avant de rentrer sur le terrain.

Même si des coachs haussent toujours la voix, les insultes et les coups de tête ne font plus vraiment partie des stratégies des équipes professionnelles.

Un changement notamment dû à la médiatisation des vestiaires, avec des caméras et des micros, retransmettant en direct les gestes et les propos des acteurs du TOP 14 au public.

Les débordements sont ainsi devenus rares. Les téléspectateurs présents devant leur écran pour la rencontre entre l’UBB et l’ASM ont donc certainement été surpris après avoir entendu les propos d’un joueur bordelais.

Un message adressé au staff clermontois ?

Le troisième ligne Bastien Vergnes-Taillefer a voulu remotiver ses troupes avant de fouler la pelouse de Chaban Delmas, en évoquant la désillusion en Champions Cup face aux Harlequins.

C’est un vrai tournant les gars. On sait qu’on s’est ch** la semaine dernière, on a le droit. Mais là, on n’a pas le droit. 80 minutes au complet ! Mêlées, mauls… on fait fermer la gueule à ces put**** de trois quarts. Toutes nos familles sont dans le stade, alors on fait un gros match.’’ Propos recueillis par Canal +

Porté dans son élan, l’ancien columérin ne s’est pas arrêté là, en continuant sa tirade avec un passage plus personnel.

Chacun trouve sa motivation où il veut. Pour moi, elle est toute trouvée : ces enc**** je les déteste sur le banc !’’

Sans s’adresser à une personne en particulier, ces propos se dirigent certainement vers le staff de l’ASM, composé d’anciens entraîneurs de l’UBB (Christophe Urios, Frédéric Charrier et Julien Laïrle). Ce qui pourrait expliquer cette rancœur du troisième ligne envers le banc clermontois.