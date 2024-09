TOP 14. Catalans déchaînés, Clermontois dépités, cet USAP/ASM animé a passionné les réseaux sociaux

Ce samedi, l'USAP recevait Clermont en ouverture de la quatrième journée de Top 14. Une rencontre sous tension pour les Catalans, lanterne rouge du championnat.

Avec trois défaites en autant de matchs, les locaux n'ont presque déjà plus le droit à l'erreur. En face, les Clermontois espèrent ramener le plus de points de ce déplacement.

Premier essai inscrit par les locaux après une longue phase de domination.

Posolo Tuilagi a été blessé et évacué sur civière.

L'ASM a rapidement été menée 12 à 0.

Je suis à la place d’Urios je sors déjà 3 avants. On gagne pas un ruck, on se fait démonter dans l’envie, ça dort sévère!!! #Top14 #USAPASM

Premiers points pour les visiteurs. Mais ils sont dominés dans le combat.

Il y a eu un temps pas si lointain où les toulonnais nous affirmaient sans trembler que Belleau ET Carbonnel étaient les deux meilleure 10 de France Quand on y repense… #USAPASM

On est à la rue dès qu’on récupère le ballon on le reperd, vous dormez ?? #USAPASM

A la pause, l'USAP menait 18 à 3.

18 à 3 à la mi-temps on s'en tire très bien. On est fébrile en touche, en mêlée, dans les rucks bref partout. Heureusement que nous avions bossé la défense ;) :D Le jeu proposé est faible. #USAPASM

Les rucks c’est juste une honte, on est nul au possible mais l’arbitre c’est une sacré pompe #USAPASM

Les locaux ont agravé le score dès la reprise, 21 à 3.

Essai opportuniste de l'USAP qui enfonce Clermont.

Alors ok nous sommes vraiment pas dedans aujourd’hui. Mais entre les plongeons dans les rucks les plaquages hauts non sifflés et les déblayages de karatéka on est pas mal quand meme. Bref plus qu’à limiter la casse et repartir avec une équipe 1 des la semaine prochaine! #USAPASM pic.twitter.com/6LhG0q5uv6