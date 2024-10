TOP 14. Les clés du match face à un Stade Toulousain sans faille selon Geoffrey Palis

Geoffrey Palis évoque le défi immense que représente la réception du Stade Toulousain, une équipe ultra-complète qui ne laisse aucune marge d'erreur à ses adversaires.

Ce samedi soir, le Castres Olympique s’apprête à recevoir le Stade Toulousain pour un duel qui s’annonce intense. Face à la meilleure équipe d’Europe, comme l’affirme Geoffrey Palis, les Tarnais devront être irréprochables s'ils veulent s'imposer une fois de plus.

« On se prépare à jouer la meilleure équipe d’Europe, tout simplement. Toulouse est une formation très complète. Si elle avait des failles, cela se saurait », a confié l’arrière au Midi Olympique. Pour le Castrais, les Toulousains ne laissent que très peu de place à l’erreur.

Leur puissance devant et leur vitesse derrière en font une équipe redoutable. « C'est très costaud devant, très véloce et organisé derrière, ça joue très bien au rugby en attaquant toujours la bonne zone », souligne le Castrais, qui connaît bien le danger que représente le club de la Ville Rose.

Il ne faut surtout pas leur laisser de munition aux Toulousains car ils se régalent quand ils tiennent le ballon et ils saisissent la moindre occasion de mettre la tête de l’adversaire dans la pelouse.

Le défi est d'autant plus grand que le CO sort d'une défaite face à Lyon, où la défense a pris l'eau avec 40 points encaissés. « De notre côté, nous devrons hausser notre niveau sur ce point parce que la semaine dernière à Lyon, nous avons encaissé quarante points », reconnaît Palis. Contre une équipe comme Toulouse, la moindre faille pourrait être fatale.

Pourtant, Castres ne se présentera pas en victime expiatoire. L'UBB a montré la voie en s’imposant face à Toulouse le week-end dernier, grâce à une défense agressive et une discipline sans faille. « Les Bordelais ont été réalistes et agressifs, ils n’ont rien laissé à Toulouse et ça a payé », rappelle l’international français.

Samedi, la clé sera donc dans la défense. « On sait que contre Toulouse, la moindre erreur se paiera comptant. Il ne faut surtout pas leur laisser de munition. » C'est valable aussi du côté des rouge et noir. Car si le CO a encaissé 40 points à Lyon, ils en ont aussi collé 38 au LOU et 28 à Toulon.

Palis et ses coéquipiers auront donc à cœur de montrer que Castres a des arguments. L'enjeu est de taille dans ce derby du Sud-Ouest où l'orgueil des deux formations sera mis à l'épreuve. Le Stade Pierre-Fabre s'apprête à vibrer. En espérant que la série de victoires face aux Toulousains se poursuivra encore. Pour rappel, les hommes de Mola n'ont plus gagné à Castres depuis 2019.