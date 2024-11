TOP 14. Castres connait son prochain entraîneur après le départ confirmé de Jeremy Davidson

Xavier Sadourny aux commandes ! Le CO choisit la continuité en nommant l’entraîneur des trois-quarts au poste principal, pour succéder à Jeremy Davidson, non prolongé.

Le Castres Olympique a décidé d’écrire une nouvelle page de son histoire. À la fin de la saison, l’actuel manager Jeremy Davidson ne sera pas prolongé.

Pour lui succéder, les dirigeants castrais ont choisi de promouvoir en interne : Xavier Sadourny, l’entraîneur des trois-quarts, prendra les rênes de l’équipe pour les trois prochaines saisons. Pierre-Yves Revol, président du CO, s’est exprimé via le site officiel du club sur cette transition qu’il qualifie de "naturelle".

"Davidson a toute notre confiance… mais pas de prolongation"

Interrogé sur la décision de ne pas prolonger Davidson, Revol explique : "Il a toute notre confiance pour la saison en cours... mais il n’y aura pas de prolongation." Après trois années à la tête de l’équipe, Davidson et les dirigeants ont préféré anticiper la fin de leur collaboration. Pour Revol, le manager n’est qu’un des nombreux facteurs influençant les résultats sportifs : "Je préfère anticiper l’usure que la gérer dans l’urgence."

Davidson a pourtant permis au CO de rester compétitif, mais le président préfère agir dans l'intérêt du club. "Ma responsabilité est de détecter les risques d’usure et d’agir en conséquence."

Xavier Sadourny, l’homme de la continuité

Pierre-Yves Revol est catégorique : pas question de déstabiliser l’équipe. Le groupe est "solide et très mature," et cette promotion de Sadourny vient s’inscrire dans une logique de continuité, en interne. L’option de Jean-Noël Spitzer, un temps envisagée, a été écartée pour ce même souci de stabilité.

Sadourny, ancien joueur de Castres et arrivé comme entraîneur des arrières, a prouvé qu’il possédait les compétences pour monter en grade. "Il a pris le risque de nous rejoindre… et son intégration s’est très bien déroulée."

C’est donc lui qui mènera le CO dans ce nouveau chapitre, épaulé par le staff actuel et un futur entraîneur des avants qui viendra renforcer l’équipe. Cette transition met en lumière une approche bien connue au CO : faire confiance aux talents du cru pour continuer à viser haut.