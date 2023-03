TOP 14. Cancoriet suspendu, Jauneau et Penaud au repos, quelle équipe va présenter Clermont pour la réception de Brive ?

Avant la réception de Brive ce week-end, pour le derby qui se déroulera en Auvergne, l'ASM doit faire face à une multitude de mauvaises nouvelles !

Clermont est criblé d'absents !

C'est l'une des informations de cette semaine de Top 14, le flanker de Clermont, Judicaël Cancoriet a été suspendu 4 semaines par la commission de discipline de la LNR. Ce dernier avait écopé d'un carton rouge face à Montpellier, lors de la 19 ème journée de championnat, à l'extérieur, suite à un plaquage dangereux. De plus, avec les accords passés entre la LNR et la FFR, Baptiste Jauneau et Damian Penaud seront au repos ce week-end, notamment pour revenir le plus frais possible en Champions Cup, le week-end d'après. Ces derniers sont des cadres de l'effectif auvergnat, ce qui handicape fortement Christophe Urios et son staff. Ensuite, viennent s'ajouter à cela les blessures de Tixeront (cuisse), Irae Simone (genou), Paul Jedrasiak (mollet) et de Peceli Yato (cuisse). Avec la récente blessure d'Alexandre Fisher également, Clermont devra compter sur sa jeune garde en troisième ligne pour relever le défi corrézien.

Brive joue son maintien en Auvergne

Si Brive compte désormais 7 points de retard sur la Section Paloise, tout n'est pas encore perdu pour les Corréziens, qui vont jouer chaque match comme une finale. Face à Clermont, le match sera d'autant plus spécial, car c'est un derby, et que les supporters noirs et blancs seront en nombre au Marcel-Michelin. De plus, Brive se déplacera avec la quasi-totalité de son effectif, tandis que Clermont est bien affaibli. Ce match pourrait alors être l'occasion pour les Coujous de glaner un troisième succès à l'extérieur de la saison, et sûrement le plus important, avant de recevoir le Stade Français et la Section Paloise. Au match aller, les hommes de Patrice Collazo avaient réussi à dominer Clermont, sur le score de 20 à 16, après une remontée de 10 points en seconde mi-temps. Tout le suspens est alors garanti pour ce match !

TOP 14. RUGBY. Et si le match avec le plus important de la 21 ème journée était Perpignan / Montpellier ?