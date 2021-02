Top 14. Canal+ remplace Racing 92 vs La Rochelle par le classico OM/PSG dimanche soir

Le match en retard de la 14e journée de Top 14 Racing 92 vs La Rochelle ne sera pas diffusé par Canal + dimanche soir. Le classico lui a été préféré.

Droits TV. La LNR espère dépasser les 100 millions, la LFP demandait plus d'un milliardC'est dans un contexte de crise des droits TV à la LNR et d'appel d'offres de la LNR pour le Top 14 que Canal + a choisi de déprogrammer une rencontre de championnat de France de rugby au profit du football. Le diffuseur historique avait en effet prévu le match Racing 92 vs La Rochelle ce dimanche soir à 21h05 sur Canal +. Un créneau récupéré par le rugby depuis cette saison pour le plus grand plaisir de la chaîne cryptée, heureuse de proposer l'ovale en prime time. Finalement, ce match en retard de la 14e journée entre le 4e et le 2e du Top 14 est remplacé par le choc entre Marseille et Paris. Notez que M6 avait proposé le classico en clair. Pour l'heure, on ne sait pas encore si Racingmen et Rochelais devront jouer plus tôt dans la journée ou bien si l'horaire du match est maintenu avec une diffusion sur Canal + Sport voire Rugby +. Pas sûr que le hashtag du président du directoire du groupe Canal, à savoir #pourleplusgrandplaisirdenosabonnés, soit du goût des supporters de l'ovalie.