Top 14. ''Ça commence à me gonfler'' : depuis Toulouse, plus rien ne va : le RCT paie-t-il l’addition mentale ?

Trois défaites de suite, un Mignoni agacé, et une dynamique qui s’effrite : Toulon joue gros en cette fin de saison. Et le choc face à Bordeaux s’annonce décisif.

Toulon n'y arrive plus en Top 14. Il y a bien eu la réaction épidermique contre Clermont lors de la 21e journée. Mais on a le sentiment que le revers concédé en quart de finale de Champions Cup face à Toulouse a peut-être fait plus de dégâts qu'il n'y parait. Et alors que le RCT pouvait rêver d'une qualification directe pour les demies. Il pourrait bien reculer dans la hiérarchie en cette fin de saison.

Trois défaites, et des questions plein la tête

Les Varois restent sur trois revers de rangs en championnat. Ce samedi, et malgré une belle réaction en deuxième période face aux Palois, ils sont une nouvelle fois sortis du pré avec des regrets. De quoi agacer l'entraineur des Rouge et Noir Pierre Mignoni en conférence de presse.

A la pause, on a dit à tout le monde que la première mi-temps n’était pas du tout acceptable. Les Palois ont le droit de bien jouer et de marquer des essais, mais nous n’avons pas le droit de faire ce que nous avons fait en première mi-temps. Donc ça commence à me gonfler. (source : Le Figaro)

L'exaspération du technicien varois peut se comprendre. Toulon n'a pas le loisir de gérer en cette fin de saison régulière. Le RCT ne possède pas l'avance du Stade Toulousain. Ni la dynamique de l'UBB qui compte désormais cinq longueurs d'avance au classement après son succès sur Castres samedi en ouverture de la 24e journée.

"Depuis un mois on est dans le dur". Il y a un mois, les Toulonnais s'inclinaient d'un point face à Toulouse à Mayol en quart de finale. Un revers qu'ils n'ont peut-être pas aussi bien digéré qu'ils le pensaient. Mais Mignoni, à l'expérience, sait qu'ils ne pourront rien y changer. "Si on rumine sans arrêt d’être dans le dur, ça nourrit la déception et les regrets, ce que nous avons à la fin du match."

Le Top 2 s’éloigne, le Top 4 vacille

Il ne reste plus que deux rencontres pour faire la différence et se donner le droit de rêver au titre. "Des regrets, ils en auront toute leur vie s’ils n’appuient pas sur le champignon, surtout avec cette fin de saison qui s’annonce très excitante, à commencer par le prochain match". Et quel match puisqu'il aura lieu à Mayol face à Bordeaux.

Un choc face au finaliste et potentiel champion d'Europe qui a des airs de phases de finale. En cas de victoire, le RCT reviendra à hauteur voire à égalité avec l'UBB. Tout se jouera alors à Bayonne lors de la 26e journée face à des Basques aux dents longues qui ont validé une qualification historique pour les barrages. Mais qui peuvent viser plus haut.

"Pour l’instant, on vise le barrage à domicile. La troisième place, on n’en a pas parlé", a confié Guillaume Rouet à Sud Ouest. Sur le papier, ça ne change pas grand-chose puisqu'ils joueront quand même à domicile en terminant 3e ou 4e. Néanmoins, cela pourrait leur permettre de ne pas à aller défier le Stade Toulousain en cas de demie. Mais aller à Bordeaux ne serait pas non plus une sinécure.

Pierre Mignoni en conf’ d’après-match 🎙️ pic.twitter.com/CVIrENFa5f — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) May 17, 2025

Le match à Castres servira de juge de paix comme celui de Toulon contre Bordeaux. Mais si Bayonne a tout à gagner en cette fin de saison, le RCT a beaucoup à perdre. Sa place dans le Top 4 n'est pas menacée. Mais enchaîner autant de revers à l'orée de phases finales ne serait clairement pas la meilleure manière de les préparer.