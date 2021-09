Top 14. Biarritz. Association, rugby amateur, section pro, David Couzinet dévoile son projet

David Couzinet s'est longuement exprimé dans les colonnes de France Bleu sur son nouveau rôle. Le président de l'association du BO a insisté sur le souhait de rassembler la grande famille biarrotte.

La nouvelle a surpris sur la côte Basque et a fait l'effet d'une bombe. Il y a peu, Sébastien Beauville annonçait sa démission prochaine à la tête de l'association du Biarritz Olympique. Alors que son remplaçant semblait tout trouvé en la personne de Serge Blanco soutenu par Jean-Baptiste Aldigé, c'est finalement David Couzinet qui a été désigné président temporaire de l'association accompagné de grands anciens noms du club surnommés ''les Galactiques''. Parmi eux, on retrouve Imanol Harinordoquy, Dimitri Yachvili, Jimmy Marlu, Jérôme Thion, Benoit Baby ou encore Christophe Milhères. Du beau monde. Ce jeudi, dans un long entretien pour France Bleu, David Couzinet est revenu plus en détails sur les coulisses de cette élection et sur les raisons précises du retour des anciens : ''Cela s'est préparé en secret, ça s'est préparé depuis quelques jours, depuis quelques semaines et forcément il y avait une petite part de secret [...] On est là pour le rugby amateur, pour le rugby à Biarritz, pour les enfants pour les éducateurs, pour les parents aussi qui sont dans l'attente de beaucoup de choses pour leurs enfants, pour le rugby amateur en général [...] Ce qui nous a motivé, ce sont des choses très simples, c'est de pouvoir rendre un peu ce qu'on nous avait donné pendant notre carrière, le rendre aux gamins, aux éducateurs, si on peut les aider, redonner un petit peu d'élan à tout ce rugby amateur, c'est la chose principale qui nous a fait revenir. Participer à ce beau projet.''

Ce projet justement, le président de l'association indique s'être appuyé sur Benoit Baby, responsable du centre de formation pour le mener à bien. Il devra aussi apaiser les tensions existantes entre la section amateur et la section pro, dans l'objectif de ne faire qu'un : ''On veut rassembler tout le monde'', a répété à plusieurs reprises David Couzinet. Avant de poursuivre : ''Il y a des blessures, il y a beaucoup de petits tiraillements, mais tout le monde le sait, les problèmes qu'il y a eu avec Sébastien Beauville, avec son bureau en place, ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, il faut qu'on rassemble tout le monde.'' Et d'expliquer pourquoi son équipe a été choisi à la place de Serge Blanco : ''Il n'est pas arrivé parce qu'on avait une équipe de notre côté. Les votes des uns et des autres ont fait que nous avons été choisis nous.'' Lorsque lui est posé la question d'un travail en commun avec la section pro, il rétorque : ''Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, nous on est là pour les gamins, pour le rugby amateur. Si on nous pose la question un jour, on se réunira entre nous avec les nouveaux membres du bureau, on en débattra.'' Ce vendredi, pour le Midi Olympique, l'ancien deuxième ligne du BO a confirmé vouloir renouer des liens avec Jean-Baptiste Aldigé, malgré quelques accrocs survenus entre les deux hommes dans le passé, assurant que ''nous ne sommes pas fâchés'' et qu'il était ouvert au dialogue. Une volonté de tout remettre à plat ? De son côté, l'actuel président de la section professionnelle avait félicité la nouvelle équipe dirigeante de l'association sur les réseaux sociaux.

Félicitations au nouveau bureau temporaire de l’asso @BOPBweb et à l’implication de @Ville2Biarritz @BtzMaider dans ce dossier. Nous espérons que grâce à cela nous allons enfin pouvoir avancer sur la rénovation du stade et la construction du centre d’entraînement et de formation. — Jean-Baptiste Aldigé (@jbaldige) September 15, 2021

Enfin, David Couzinet a confirmé, bien que sa nomination ne soit que temporaire (jusqu'au 15 décembre), vouloir continuer l'aventure dans le futur.