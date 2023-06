TOP 14. Beau joueur, Alldritt ne râle pas et pense (déjà) aux prochaines finales du Stade Rochelais !

Sollicité par les médias après la rencontre, Grégory Alldritt a rapidement su faire le deuil d’un titre de champion de Top 14 qui leur tendait les bras.

Il est aux alentours de 23h sur la pelouse du Stade de France, les joueurs en jaune déambulent avec la tête vide et le visage triste. Après une très bonne prestation, ils viennent malgré tout de perdre en finale du Top 14 face à leur bête noire, le Stade Toulousain. Face à une cruauté pareille, certains font le choix de l’amertume, d’autres préfèrent le silence. Entre les deux, il y a les courageux qui se déplacent avec le menton et le dos droit et qui font face au résultat. Grégory Alldritt fait partie de ces hommes-là, dont la pudeur se mélange avec la classe.

Après la rencontre, le cadre du Stade Rochelais et des médias a rapidement été pris en tenaille par les médias qui voulaient avoir ses impressions. Après le scénario renversant de cette ultime rencontre du printemps 2023, le troisième ligne répond ceci en zone mixte :

Un scénario de ce type, c’est dur à digérer. Il y a beaucoup de déceptions à l’heure actuelle, mais on a déjà gagné deux titres avec une manière similaire, donc il faut apprendre à perdre avec cette même manière. On peut se trouver toutes les excuses du monde, mais ce n’est pas notre mentalité. Nous, on est des gagnants. Ce n'est pas la fin d’un cycle, on va se relever de ça et aller chercher des titres. - L’Équipe

VIDÉO. TOP 14. ''Une équipe moyenne, pas un énorme Stade Toulousain'', O’Gara amer après la finale

Alldritt, leader et médiateur rochelais

N’hésitant pas à complimenter le Stade Toulousain, il parle d’une équipe remplie de “très grands joueurs” et qui sait “marquer des points à chaque erreur de l’adversaire”. Connu pour ses prises de parole épurées et calmes dans les médias, Grégory Alldritt avait pourtant déjà précisé que son caractère était tout autre, quand il se trouvait loin des médias. Dans un entretien réalisé en avril 2022 pour le Midi Olympique, il avouait que cette “image lisse” le dérangeait : "Ça me contrarie que des gens puissent penser ça de moi. J’ai l’impression d’être tout le contraire."

Depuis quelques années, Alldritt prend une dimension de leader et d’icône du rugby français. À l’image de son copain Antoine Dupont ou de Thierry Dusautoir en son temps, il est devenu un intermédiaire juste et loquace entre le vestiaire et le grand public. Le tout en restant souvent mesuré, froid et en offrant des explications toujours à propos. Une personnalité qui s’impose et qui accompagne à merveille son rôle dans le paysage rugbystique français, celui d’un modèle pour les jeunes joueurs. À tout juste 26 ans, il respecte son mojo confié au Midol : “Je ne changerai jamais qui je suis, c’est le résultat de mon éducation, de mon parcours.”

FINALE TOP 14. 97.9%, cette stat prouve que Grégory Alldritt est une machine !