FINALE TOP 14. 97.9%, cette stat prouve que Grégory Alldritt est une machine !

Les deux capitaines Antoine Dupont et Grégory Alldritt auront un très grand rôle à jouer lors de la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais.

FINALE TOP 14. Jeu au pied, Touche, rucks… Qui a l’avantage dans ces secteurs clés ? Toulouse ou La Rochelle ?Ce samedi soir au Stade de France, la finale du Top 14 entre Toulouse et la Rochelle va nous offrir des duels à la pelle. Si le staff des Bleus aura très certainement la boule au ventre en regardant ce choc. Les supporters seront, eux, ravis de voir à l'œuvre une grande partie du XV de France sur le pré de Saint-Denis. Le XV titulaire tricolore sera pratiquement sur la pelouse avec des joueurs tels qu'Antoine Dupont ou encore Grégory Alldritt. Deux leaders en équipe de France comme en club qui auront assurément un grand rôle à jouer dans cette finale au sommet. FINALE TOP 14. La stat folle de Dupont avec Toulouse cette saison, est-ce un signe ?Jeu au pied, distribution, le demi de mêlée sera au centre de toutes les attentions d'un côté de comme de l'autre. Ses adversaires savent qu'il peut changer le cours de la rencontre à la faveur d'un départ au ras du ruck. Ses coéquipiers, conscients de son talent, auront à coeur d'être au soutien pour récolter les fruits de son travail. Dupont n'est généralement pas celui qui marque mais bien celui qui délivre la dernière passe. Cette saison, il a réalisé plus de passes décisives (11) que n'importe quel autre joueur de Top 14. Finale. Top 14. ''Avec Antoine, on parle peu de rugby à distance'', admet Grégory AlldrittSon compère et ami Greg Alldritt n'est pas non plus en reste quand il s'agit de faire vivre le cuir. Le 3e ligne fait partie des gros porteurs du Stade Rochelais et possède une rare capacité à avancer ballon en main. Il l'a montré sous le maillot du XV de France dans le Tournoi mais aussi en Champions Cup. Ce que l'on remarque un peu moins, c'est que le capitaine des Maritimes est aussi un excellent défenseur. Selon Opta, Gregory Alldritt possède le taux de réussite le plus élevé de tous les joueurs à avoir tenté plus de 50 plaquages en Top 14 cette saison (97,9%). Si la Rochelle est la deuxième meilleure défense du championnat (derrière Toulouse), Alldritt n'y est pas étranger.

97.9% - @StadeRochelais’ Gregory Alldritt has the highest tackle success rate of any player to attempt 50+ tackles in @top14rugby this season (97.9%), while @StadeToulousain’s Antoine Dupont has provided more try assists than any other player in the league this term (11). Finale. https://t.co/P4AqbO71ey pic.twitter.com/CIMki2yYcK — OptaJonny (@OptaJonny) June 16, 2023

Malgré tout le talent de ces deux joueurs d'exception, c'est un effort collectif qu'il faudra à Toulouse et à la Rochelle pour aller chercher le Brennus. Ces deux formations marchent sur le rugby français et européen depuis plusieurs saisons maintenant. Elles ne connaissent très bien et possèdent des points communs. Expérience, envie, discipline, le moindre détail va compter ce samedi soir. Il faut espérer que l'enjeu ne prendra pas le pas sur le jeu. Car si le Stade Toulousain rêve d'un 22e Brennus, et d'un premier titre depuis 2021, le Stade Rochelais vise un doublé historique et un premier titre en Top 14. TOP 14. Pourquoi cette finale n'a rien d'une belle entre Toulouse et la Rochelle ?