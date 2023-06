Finale. Top 14. ''Avec Antoine, on parle peu de rugby à distance'', admet Grégory Alldritt

D’Auch au premier rôle du rugby mondial, les deux amis de toujours Antoine Dupont et Grégory Alldritt vont se retrouver en finale du Top 14 ce samedi.

Leur amitié est belle et durable. Antoine Dupont et Grégory Alldritt sont des amis de longue date. Et les deux joueurs vont se retrouver au Stade de France pour se disputer le titre de champion de France. Ce qui est beau, c’est que les deux joueurs sont les capitaines respectifs de Toulouse et de La Rochelle. D’ailleurs, Grégory Alldritt s’est confié à Midi Olympique et revient sur cette amitié : “avec Antoine Dupont ? On s’envoie souvent des messages, mais je vous avoue que l’on parle peu de rugby à distance. C’est plus pour se balancer des conneries qu’autre chose. Le rugby, on en discute assez quand on se voit.”

Mais cette amitié, sur le terrain, il faut la mettre de côté pour triompher et c’est ce que compte bien faire le troisième ligne de la Rochelle : “Toulouse est une très grande équipe. On veut prouver à tout le monde que l’on est une grande équipe. Il nous faut encore le prouver en Top 14. On a un double titre de champion d’Europe à assumer."

Beaucoup d’efforts

Au fil du temps, Grégory Alldritt s’est forgé un mental d’acier. Lui qui a perdu une finale de Champions Cup et de Top 14 a bien rebondi en menant ses hommes deux fois à la victoire en Coupe d’Europe. Seule ombre au tableau, il manque le fameux Bouclier de Brennus. Et samedi soir, les Maritimes auront à cœur d’ajouter une ligne de plus au palmarès rochelais : “bien sûr, l’objectif est de gagner un maximum de titres et de monter le club le plus haut. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Il faut aussi toujours travailler dur, vivre le moment présent à fond. La suite, elle s’écrira toute seule”, admet le capitaine de La Rochelle.

Cette envie de gagner, Alldritt l’a en lui depuis qu’il est petit. Ce qui est nécessaire le rugby professionnel : “ce sont mes parents qui ont fait de leur mieux pour que j’aie ce tempérament. Depuis l’enfance, tout ce que j’ai pu avoir, il a fallu que je travaille pour l’obtenir. J’ai eu une très belle enfance, je n’ai manqué de rien. Mais, si j’avais besoin d’argent de poche, il fallait que je donne de ma personne. Mon père et ma mère m’ont bien fait comprendre que rien n’était gratuit dans la vie. Quand je jouais le week-end, ils étaient au bord du terrain. Ils venaient s’assurer que j’avais la gnaque suffisante”, se rappelle le natif de Toulouse.

Dans n’importe quel sport, on est amené à jouer contre des amis proches. Ce week-end, Antoine Dupont et Grégory Alldritt devront mettre les sentiments de côté pour mener leur équipe à la victoire.