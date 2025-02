TOP 14. Bayonne, où les individualités se transcendent au profit de la star : l'équipe

Garbajosa encense Bayonne : Pour l’ancien international, l’Aviron Bayonnais a construit un collectif solide et ambitieux. Face à Toulouse, ce groupe peut-il créer la surprise ?

TOP 14. 15 internationaux absents, le pompier Mallia à l'ouverture : la compo de Toulouse face à BayonneLe Top 14 nous réserve souvent des affiches pleines de saveur, et ce Toulouse - Bayonne de samedi en fait partie. Un duel entre le champion en titre et une équipe basque qui ne cesse de grandir saison après saison. Sur le papier, le Stade Toulousain reste le grand favori. Même avec de (très) nombreuses absences. Ils l'ont prouvé la semaine passée sur la pelouse de Clermont. Ce dimanche, ce sont pas moins de 11 Toulousains sont sur la feuille de match du XV de France face à l'Italie. Mais l'Aviron Bayonnais, fort de sa victoire contre Bordeaux, compte bien jouer sa carte à fond.

Bayonne, un collectif qui monte en puissance

Xavier Garbajosa n’a pas manqué de souligner la progression de Bayonne via le Midi Olympique. "Cela fait maintenant deux ou trois ans que les Bayonnais construisent leur projet. Ce n’est jamais simple de prendre la succession d’un manager qui est resté en place longtemps, en l’occurrence Yannick Bru. Greg (Patat) est arrivé avec son staff et il avait un groupe de qualité qui avait fait l’effort de remonter." Le recrutement malin de l’Aviron a aussi joué un rôle clé : des joueurs d’expérience comme Maxime Machenaud, Camille Lopez ou encore Joris Segonds apportent de la maturité et un vrai plus dans les moments chauds.

Un test grandeur nature face à Toulouse

Mais si Bayonne, actuellement 4e, veut s’affirmer comme un sérieux prétendant au top 6, il va falloir passer un test de taille. Car même diminué, Toulouse reste Toulouse. L’absence des internationaux et de cadres comme Dupont ou Ramos, pour ne citer qu'eux, ouvre des opportunités. Mais les jeunes Toulousains, entourée par les Willis et autre Arnold, auront à cœur de prouver qu’ils ont le niveau.

TOP 14. 8 mois sans jouer, 'il doit être exemplaire', l'immense pression sur Jaminet pour son retourPaul Costes, Dimitri Delibes ou encore Nelson Epée vont vouloir briller sous les ordres d’Ugo Mola. Avec Mallia et Chocobares dans la ligne de 3/4, les locaux alignent aussi de l'expérience. Combiné à la fougue de la jeune garde des Rouge et Noir, ça pourrait faire des dégâts. Aux visiteurs d'être attentif et surtout d'y croire jusqu'au bout comme la semaine passée.

"Sur le match face à l’UBB, j’ai aimé la force de caractère et la résilience montrée par cet Aviron", ajoute Garbajosa. Un état d’esprit qui sera indispensable pour espérer bousculer les Toulousains. La capacité de Bayonne à encaisser les coups et à rester dans le match pourrait être l’un des facteurs déterminants. Car devant son public, le champion de France ne compte pas laisser passer l'occasion d'engranger de précieux points pendant les doublons.

L'Aviron peut-il créer la surprise ?

Jean-Dauger transcende les Bayonnais, mais ils devront trouver en eux la même énergie à Ernest Wallon. "C’est une équipe dont on parle peu des individualités, la vraie star à Bayonne, c’est le groupe, l’équipe", rappelle Garbajosa. Un collectif soudé, une défense agressive et une capacité à saisir les opportunités : voilà les clés pour espérer un exploit.

TOP 14. Toulouse domine Bayonne, Vannes sort de la zone rouge, les pronos de la 17e journéeArthur Iturria l’a dit : "On ne va pas aller à Toulouse en baissant la tête." Les Bayonnais savent que la marche est haute, mais ils comptent bien se faire respecter. Reste à voir s’ils auront les épaules assez larges pour faire tomber un Toulouse remanié mais toujours redoutable.