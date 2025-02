TOP 14. 15 internationaux absents, le pompier Mallia à l'ouverture : la compo de Toulouse face à Bayonne

En pleine période de doublon, le Stade Toulousain reçoit l'Aviron Bayonnais avec une équipe largement remaniée.

Ce samedi, le Stade Toulousain reçoit l’Aviron Bayonnais dans le cadre de la 17ᵉ journée de Top 14. Les Basques sont l’une des quatre équipes à avoir battu le Stade cette saison. Les hommes d’Ugo Mola voudront donc laver l’affront à Ernest-Wallon.

Mais période de doublon oblige, nombreux sont les absents dans les rangs des locaux. Le staff a dû composer une équipe hybride en cette période de Six Nations. L’occasion de se montrer performant pour certains joueurs en manque de temps de jeu.

TOP 14. Toulouse domine Bayonne, Vannes sort de la zone rouge, les pronos de la 17e journée

Du beau monde à Rome

Fabien Galthié a sélectionné pas moins de 11 joueurs toulousains pour affronter l’Italie ce dimanche. Devant, Baille, Mauvaka, Marchand, Aldegheri, Flament, Roumat, Jelonch et Cros manqueront à l’appel.

Même constat chez les trois-quarts. Dupont, Ramos et Barassi seront sur les pelouses internationales. Ajoutez à cela Romain Ntamack qui purge sa suspension et Meafou forfait et vous obtenez quasiment une équipe complète.

Mais ce n’est pas tout, les arrières polyvalents Capuozzo et Kinghorn seront aussi occupés par les joutes européennes. Casse-tête assuré pour Ugo Mola pour tenter de constituer une ligne arrière. Mais il reste tout de même des forces vives disponibles. L’Argentin Juan Cruz Mallia sera titulaire à l’ouverture et Dimitri Delibes décalé au poste de 15.

6 Nations. Une charnière intrépide, un banc très solide, la composition du XV de France pour défier l'Italie

L'habitude des doublons

Malgré toutes ces absences, le Stade Toulousain s’est montré performant la semaine dernière à Clermont (38-17), passant même tout proche d’accrocher un bonus offensif ! On le sait, les Rouge et Noir sont compétitifs en toutes circonstances, peu importe les joueurs alignés.

Seule différence par rapport au déplacement au stade Marcel Michelin : les absences d’Aldegheri, Flament et Jelonch, présents sur la feuille de match en Auvergne. Merkler, Vergé et Castro-Ferreira seront là pour les suppléer.