Top 14. Bayonne fait chuter le Racing 92 et se relance dans la course au maintien [VIDÉO]

Bayonne souffle et savoure après sa victoire face au Racing 92. Score final 23 à 13 et un bel essai en première main pour les hommes de Bru.

Du côté de l'Aviron Bayonnais, on a réalisé un gros coup en faisant tomber le Racing 92. Même si les internationaux n'étaient pas disponibles, les Franciliens alignaient une belle équipe, notamment sur le banc. Avant l'heure de jeu, tout le banc rentre et les Racingmen se retrouvent avec Iribaren, Joseph, Kolingar, Gomes Sa et Trinh-Duc. Menés 13 à 3, ils vont de suite scorer avec l'essai en puissance de Yoan Tanga sous les poteaux.

Mais les Bayonnais ne lâchent pas la pression sur leurs adversaires et inscrivent même un magnifique essai en première main. Sur une mêlée au centre, la ballon va rapidement dans les mains de Muscarditz qui prend l'intervalle entre Klemenczak et Dorian Laborde. Il libérera pour Gaëtan Germain qui jouera parfaitement le coup pour décaler Arthur Duhau.

Bayonne est actuellement 12e du championnat avec 7 points d'avance sur la Section Paloise, premier relégable. Le Racing conserve sa troisième place en Top 14 avant son match de Champions Cup ce samedi 3 avril.