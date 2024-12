TOP 14. Avec Lucu et Depoortère sur le banc, la composition probable de l'UBB face au Stade Français

Pour entamer la phase retour, Bordeaux-Bègles se déplace à Paris samedi chez une équipe en difficulté, l'occasion d'engranger des points importants ?

Dauphin du Stade Toulousain pour un petit point à la mi-saison, l’UBB veut débuter 2025 sur les chapeaux de roue. Et pour cela, le déplacement au Stade Français est un tremplin idéal. En mauvaise posture au classement (11ᵉ), les Parisiens peinent à enclencher une dynamique positive.

Des problèmes dans le jeu

Excellents en défense l’année dernière, les Soldats Roses imposaient un gros défi physique à leurs adversaires. Offensivement, ils comptaient sur des éclairs de leurs pépites (Barré, Daquwaqa, Marchant) pour marquer.

Avec les recrutements de Carbonel, Costa Storti ou encore Jonas, le staff a préféré développer plus de jeu cette saison, pour le plus grand plaisir des supporters. Mais les hommes de Laurent Labit peinent à créer des automatismes et balbutie leur rugby. Pire, ils ont perdu ce qui faisait leur force la saison dernière, leur défense de fer.

Un match piège

Sur le papier, Bordeaux-Bègles peut nourrir des espoirs lors de ce déplacement à Jean-Bouin, mais il ne faudrait pas se voir trop beau. À une semaine du retour de la Champions Cup, Yannick Bru pourrait choisir de faire souffler ses cadres.

En effet, certains ont beaucoup enchainé ces dernières semaines pour permettre à l’UBB de terminer la phase aller à un petit point du Stade Toulousain. Maxime Lucu et Louis Bielle-Biarrey par exemple ont été beaucoup sollicités, ils le seront à nouveau face à Exeter et aux Sharks.

Jongler avec les blessures

Devant, Jonny Gray, Pete Samu, Mathis Perchaud et Pierre Bochaton sont touchés pour quelques semaines supplémentaires. Sipili Falatea, pilier droit international, est en fin de réathlétisation.

Pablo Uberti et Romain Buros ont repris l’entrainement et pourraient postuler pour ce match. De son côté, Matthieu Jalibert a repris l’entrainement collectif cette semaine. Cependant, il pourrait être encore trop juste pour être aligné dès samedi.

Comme n’importe quelle autre formation, l’UBB doit gérer son groupe pour être compétitif tout au long de la saison. Il faut également anticiper le Tournoi des Six Nations qui arrive à grands pas, et pourquoi pas s’offrir un matelas de points en vue des doublons.