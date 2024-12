TOP 14. ''Avant, Jacky recrutait chez Fauchon, aujourd’hui, il le fait à l’épicerie du coin''

Éric Blanc ne mâche pas ses mots : ''Le Racing 92 perd ses étoiles.'' Avant la réception de Lyon, l’ancien joueur pointe les défaillances sportives et l’urgence d’une refonte stratégique.

Alors que le Racing 92 s’apprête à affronter Lyon dans le cadre de la 13e journée de Top 14, Éric Blanc, ancien joueur et observateur avisé du rugby français, a livré un diagnostic tranché sur l’état du club francilien. Ses propos, relayés par Midi Olympique, pointent une crise profonde qui dépasse les simples résultats sportifs.

Une politique sportive à redéfinir

Pour Éric Blanc, le Racing est à un tournant décisif de son histoire. Selon lui, le club manque aujourd’hui d’une vision claire et ambitieuse. "Il est temps de redéfinir une vraie politique sportive. Le Racing doit recréer un environnement propice à la performance et susciter l’envie, le désir de se dépasser", martèle l’ancien international. Blanc estime que le Racing 92 ne joue plus pour gagner, mais simplement pour se maintenir dans le haut du tableau, un objectif loin des attentes suscitées par le prestigieux club ciel et blanc.

"Un chef sur le déclin"

La critique de Blanc ne s’arrête pas là. Il compare la politique de recrutement actuelle du club à celle d’un grand chef sur le déclin : "Avant, Jacky recrutait chez Fauchon, aujourd’hui, il le fait à l’épicerie du coin." Une métaphore cinglante qui illustre, selon lui, le recul en termes de qualité et d’ambition. Avec une conquête fébrile et un fond de jeu qu’il qualifie de "lambeaux", le Racing semble, d’après lui, perdu. "Cette équipe donne l’impression d’être perdue et ne maîtrise pas grand-chose", regrette-t-il.

Le constat chiffré est tout aussi alarmant. Le Racing n’a accumulé que 24 points à ce stade de la saison, contre 40 l’an dernier à la même période. Et les échéances à venir ne jouent pas en faveur du club francilien. "Lors de la phase retour, le Racing se déplacera chez toutes les meilleures équipes du championnat : Toulon, La Rochelle, Clermont, Toulouse…" Une série de matchs qui pourrait, selon Éric Blanc, sceller définitivement les espoirs de qualification du Racing.

Un Racing à la croisée des chemins

Avec Lyon comme prochain adversaire, l’heure est grave pour les Ciel et Blanc. Éric Blanc met en garde contre un cercle vicieux où des performances décevantes alimenteraient le manque de confiance des joueurs. Pour l’ancien joueur, sans une prise de conscience rapide et une refonte de ses priorités sportives, le Racing pourrait bien vivre une saison à oublier.

Le Racing 92 réussira-t-il à faire mentir ces prédictions et à retrouver l’étincelle qui a longtemps fait sa force ? Réponse dimanche, mais une chose est sûre : les attentes autour de cette rencontre seront immenses.