Top 14 - Après une humiliation face à l'UBB, le président d'Agen menace ses joueurs de sanctions

Agen s'est incliné et a même courbé l'échine face à l'UBB ce week-end. 71 à 5 avec un match à sens unique.

Les Agenais ne sont pas au mieux en ce début de saison. Avec 7 défaites en autant de matchs, ils se laissent plonger dans les fins fonds du classement avec 1 seul petit point. Si Castres n'est mathématiquement qu'à 7 points, il semble que le défi soit impossible. Pour l'instant.

Ce samedi, les Agenais se déplaçaient à Bordeaux pour la 7e journée de championnat. En face, l'UBB n'a pas totalement pris son rythme en ce début de saison avec 3 défaites en 5 matchs. Malheureusement, le réveil bordelais est tombé sur Agen avec un match à plus de 70 points... Si le score est sans appel (71 à 5), c'est l'attitude des hommes de Christophe Laussucq qui interpelle.

Ce dernier s'est dit "dépité" mais ce n'est pas le seul à tirer sur l'ambulance. Le président agenais Jeff Fonteneau s'est exprimé sur Twitter afin de faire savoir que des sanctions pourraient être prises : "Je suis scandalisé par l’attitude des joueurs (certains) face à l’UBB. Je réfléchis à sanctionner le groupe financièrement. Insupportable que nos partenaires et supporters nous soutiennent économiquement dans ce contexte anxiogène et que le groupe n’ait aucun respect". Pas complètement sûr que la solution soit dans ces propos, mais le président pourrait sanctionner financièrement les joueurs. Pour rappel, il n'y a pas eu de baisse de salaires dans le groupe agenais et son budget est en hausse.