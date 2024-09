TOP 14. Après la correction donnée à Bayonne, Pau va-t-il réserver le même sort à Paris ?

Les voyages au Hameau sont-ils l'assurance d'en prendre 50 ? En corrigeant Bayonne, la Section Paloise a engrangé de la confiance à domicile, et va recevoir un Stade Français plein de doutes.

Pau, une équipe offensive

La saison dernière, la Section Paloise avait terminé à la neuvième place du Top 14, à seulement deux unités du Racing 92 qui était le premier qualifié et avec des regrets. Les Palois avaient notamment perdu de peu face aux Franciliens lors de l'avant-dernière journée (24-15).

Cette année, Pau a pour ambition de faire du stade du Hameau une véritable forteresse, et l'a démontré lors de sa première réception contre Bayonne. Les Basques, bien que valeureux, ont pris plus de 50 points et ont cédé un bonus défensif après sept essais encaissés (51-29).

Le week-end dernier, contre La Rochelle, Sébastien Piqueronies a fait tourner son effectif, avec la titularisation de Desperes à l'ouverture, de Tauilili-Pelesasa en numéro 8 ou encore la première titularisation d'Aaron Grandidier. Malheureusement, les Béarnais se sont inclinés 49-25.

Toutefois, tout n'est pas à jeter dans cette rencontre, et particulièrement la deuxième période qui a été accrochée (26-17). Les ambitions offensives de Pau sont criantes, et en seulement trois journées, la bande de Maddocks a planté 11 essais.

Parmi ces facteurs X, Pau pourra s'appuyer ce week-end sur Aymeric Luc, l'ancien de Toulon, qui réalise un début de saison convaincant avec notamment le titre d'homme du match contre Bayonne. Jack Maddocks est toujours aussi dangereux et a franchi la ligne à deux reprises déjà, tout comme Théo Attissogbe qui fête juste son titre de révélation de la dernière saison de Top 14.

Paris en manque cruel de confiance

Dauphin du Stade Toulousain d'un seul point la saison dernière, le Stade Français ne débute pas cette nouvelle saison de la meilleure des manières. Les soldats roses ont reçu deux fois lors des trois premières journées, mais n'ont gagné qu'un seul match, de trois petits points, face à Vannes (34-31).

Ces derniers ont été balayés par l'UBB, 46-26 lors de la première journée, et ont récemment perdu à Jean-Bouin face à des Toulonnais bien plus pragmatiques. Ce qui inquiète dans la capitale, au-delà des résultats, c'est bien le contenu.

Car l'année dernière, les critiques affluaient au sujet des intentions offensives des Parisiens, qui étaient les pires attaquants du championnat avec 539 points marqués, à égalités avec Oyonnax. Néanmoins, en parallèle, Paris avait la deuxième meilleure défense du Top 14 (511 points encaissés), loin devant le Stade Toulousain (592) ou encore l'UBB (558).

Les hommes de Laurent Labit pouvaient s'appuyer sur une grosse conquête, avec une mêlée performante et le meilleur alignement du championnat. Cette saison, Paris multiplie les maladresses dans les airs, et a subi de nombreuses pénalités en mêlée fermée. En comparaison, le Stade Français a encaissé plus de 30 points de moyenne par match, contre seulement 19 l'an passé.

Néanmoins, Pau n'est pas non plus un exemple en la matière en défense, et fait même figure de lanterne rouge dans ce secteur. Les coéquipiers de Simmonds sont les pires défenseurs du Top 14 avec 117 points encaissés, soit près de 40 points par rencontre.

La clé de la rencontre sera donc le jeu pour les Parisiens, qui devront s'inspirer du travail des Clermontois, qui avaient gagné 39-7, ainsi que des Rochelais qui ont planté 49 points le week-end dernier. Pour ce déplacement, le staff parisien pourrait titulariser des facteurs X tels que Joe Jonas, Samuel Ezeala ou encore le meilleur marqueur de Pro D2 la saison dernière, Raffaele Costa-Storti.

La rencontre sera donc particulièrement indécise, comme sur (presque) toutes les pelouses de Top 14. Amateurs de beau jeu, vous devriez être servis avec cette affiche, en espérant que la pluie épargne les acteurs de cette rencontre.

