TOP 14. Après Baille, un nouveau cadre du Stade Toulousain absent plusieurs semaines

En conférence de presse, l'entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola a fait le tour des blessés. Parmi eux, on retrouve le centre néo-zélandais, Pita Ahki.

Ce dimanche, le Stade Toulousain se déplacera sur la pelouse de l'UBB, pour clôturer la première journée de championnat. Un choc entre deux demi-finalistes malheureux la saison passée, et qui auront à cœur de débuter idéalement cette édition 2022-2023. Si de nombreuses stars seront présentes sur le terrain (Jalibert, Moefana, Ntamack, Dupont), cette rencontre se fera aussi sans de nombreux cadres, notamment du côté toulousain. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur des Rouges et Noirs, Ugo Mola, s'est d'ailleurs penché sur l'état de l'infirmerie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dernière est plutôt remplie pour un début de saison. Car si l'on savait déjà que le champion de France 2021 devrait faire sans son pilier gauche Cyril Baille pendant plusieurs mois, Mola a également annoncé que le Stade serait privé de l'un de ses tauliers derrière : Pita Ahki. Souvent dérangé par des problèmes au genou, le Néo-Zélandais s'est finalement fait opérer cette semaine. Son absence est estimée à environ 6 semaines. Un énorme coup dur pour Toulouse, au vu de l'importance de ce dernier, que ce soit en attaque ou en défense.

TOULOUSE. En 2 matchs face à l'Ulster, Pita a montré qu'il était le roi des Ahki 12 absents face à l'UBB

Face à un adversaire aussi redoutable que l'Union Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain aurait certainement apprécié avoir son effectif au complet. Malheureusement pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, ce ne sera pas le cas. Toujours en conférence de presse, Ugo Mola a listé tous les absents de ce début de saison. Parmi eux, on retrouve les internationaux François Cros (en phase de reprise) et Thibaud Flament (cheville), mais aussi les jeunes Merkler (ménisque), Youyoutte (biceps) et Ainu'u (adducteur). De plus, le staff toulousain devra faire sans sa recrue Paul Graou : blessé à la main, celui-ci sera absent au minimum un mois. Quant à l'Argentin Santiago Chocobares, celui-ci ne devrait pas retrouver les terrains du Top 14 avant quelques mois. Lucas Tauzin, lui, devrait revenir bientôt. Enfin, Elstadt et Mallia sont tous deux retenus pour le Rugby Championship, avec leur sélection respective. Néanmoins, le Stade Toulousain alignera une équipe très compétitive ce week-end : les recrues Roumat, Capuozzo, Barassi et Jaminet devraient faire leur début, afin d'accompagner une équipe déjà composée de joueurs de classe mondiale, comme Marchand, Mauvaka, Jelonch, Dupont, Ntamack ou encore Ramos. Du côté de l'UBB, Urios devrait compter sur la quasi-totalité de son effectif, excepté les internationaux sudistes (Petti et Cordero), ainsi que Dimcheff, Bochaton et Tameifuna, blessés. En bref, la rencontre de dimanche risque d'être spectaculaire, et ce malgré les absents !

