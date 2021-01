Top 14 - Après 10 jours d'isolement, La Rochelle a repris le chemin de l'entraînement ce dimanche

Fermé depuis jeudi dernier à cause de cas de Covid dans les rangs matimes, le complexe sportif du Stade Rochelais a pu rouvrir ce dimanche.

Le Covid va t-il laisser les écuries françaises tranquille durant les prochaines semaines ? C'est en tous cas en bonne voie à l'heure d'écrire ces lignes, du moins on l'espère. Toujours est-il que l'Aviron Bayonnais, fermé depuis la fin d'année dernière et absent des terrains depuis près d'un mois, a pu reprendre le jeu ce samedi, lors de la rencontre face à Pau. Idem pour le Stade Rochelais, dont le centre d'entraînement a été clos voilà 10 jours à cause de cas de Covid recensés.

Ce dimanche, l'Apivia Parc a rouvert et les Maritimes ont donc repris le chemin de l'entraînement dès le matin. Une très bonne nouvelle pour une formation qui n'aura finalement raté qu'un match, face au Racing, qui sera reportée à une date ultérieure. Vendredi soir prochain, les Bagnards pourront donc jouer face à Bayonne comme prévu. Pour rappel, les partenaires de Greg Alldritt sont actuellement 2ème du Top 14, au moins jusqu'à la rencontre de ce soir entre son poursuivant, le Racing, et Toulon.