TOP 14. Alcool, prison et rugby : Mohamed Haouas encore rattrapé par la justice

Après avoir été contrôlé en état d'ivresse, le pilier du MHR Mohamed Haouas a été condamné à trois mois de prison aménageables.

Mohamed Haouas a de nouveau été rattrapé par la justice. L’ancien international tricolore a été condamné à trois mois de prison aménageables et six mois de suspension de permis pour conduite en état d’ivresse. Une sanction qui s’ajoute à un casier déjà bien rempli, entre violences conjugales et bagarre en bande organisée.

Une nuit trop arrosée qui coûte cher

Retour en décembre 2024. Dans la nuit du 7 au 8, une patrouille de la police municipale découvre Haouas endormi au volant de sa voiture, garée en double file dans le quartier de la Paillade, à Montpellier. Son taux d’alcool affiche 1,8 g par litre de sang, bien au-dessus de la limite légale.

Convoqué au tribunal ce jeudi 27 février, le pilier montpelliérain a plaidé coupable dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Une procédure qui lui permet d’éviter une peine plus lourde et d’espérer convertir ses trois mois de prison en jours-amende ou en travail d’intérêt général. Une décision qui devra être validée le 24 mars par le juge d’application des peines.

🚨 Le pilier de Montpellier, Mohamed Haouas, est fixé sur sa sanction après avoir été arrêté avec 1,8g/l d'alcool dans le sang au volant de sa voiture (à l'arrêt au moment où il a été interpellé).



Le pilier du MHR est condamné à trois mois de prison aménageables, sans suspension… pic.twitter.com/7Z2FfD68sq — Tanguy (@tanguyscigala) February 27, 2025

Un passif judiciaire qui commence à peser lourd

Ce n’est malheureusement pas une première pour Haouas. Son casier s’allonge dangereusement avec déjà plusieurs condamnations à son actif :

2022 : 18 mois de prison avec sursis pour des cambriolages de bureaux de tabac en 2014.

2023 : un an de prison ferme pour violences conjugales après avoir frappé sa femme en pleine rue.

2023 : 18 mois de prison, dont neuf fermes, pour violences aggravées lors d’une bagarre en 2014 (peine en appel).

Avec un tel historique, difficile de croire que cette nouvelle affaire ne laissera pas de traces dans sa carrière, déjà bien ternie par ses déboires judiciaires.

Un avenir sportif incertain

Haouas était revenu à Montpellier l’été dernier après une saison ratée à Biarritz. Un retour dans son club formateur sous conditions : "un comportement exemplaire", avait prévenu le MHR. Autant dire que cette nouvelle affaire risque de poser problème, d’autant plus que le joueur a besoin de retrouver du temps de jeu.

Son avocat, Me Marc Gallix, tente de minimiser l’impact de cette condamnation dans les colonnes de RugbyPass : "Il veut que ça se termine, d’oublier tout cela." Mais les faits sont là. À 30 ans, Haouas a vu sa carrière en équipe de France s’arrêter net après ses affaires. Et en club, sa réputation commence à peser plus lourd que ses performances sur le terrain.

Désormais, on ne parle d’Haouas que pour ses histoires avec la justice et non plus pour ses performances rugbystiques, signe que le terrain s’éloigne de plus en plus pour le Montpelliérain.