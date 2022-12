Top 14. Alarmé par l'avalanche de blessures, le président de l'ASM se pose des questions

Face à la cascade de blessures qui touche actuellement Clermont, le président du club, Jean-Michel Guillon, n'a pas hésité à s'exprimer sur ce sujet auprès de La Montagne.

TRANSFERT. TOP 14. Sowakula, Haouas, un Wallaby... le marché de Clermont commence à se dessinerOn le sait depuis quelques saisons désormais, le club de Clermont n'est pas épargné par les blessures. Un facteur qui joue forcément sur les performances de l'équipe, qui est actuellement en pleine reconstruction. D'autant que cette tendance ne semble pas prête de s'arrêter, en témoignent les dernières blessures de Vahaamahina ou encore de Van Tonder contre les Stormers. Un constat qui déplaît fortement au président, Jean-Michel Guillon. Celui-ci s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet, auprès de La Montagne : ''Pour moi, il y a deux aspects distincts, les commotions et les blessures musculaires. Le premier point n’est pas lié, selon moi, au médical du club (...) Par contre, il faut se poser la question concernant les joueurs dits de développement que nous chercherons à recruter, sur trois points essentiels : leur niveau rugby, leur personnalité, leur propension à se blesser. Je pense qu’il va falloir de plus en plus intégrer ce dernier facteur dans nos analyses''.

RÉSUMÉ VIDÉO. La victoire de l’ASM Clermont face aux Stormers, la plus importante depuis le début de saison ?Actuellement 10ème du Top 14 avec 26 points, l'ASM va avoir besoin de tout son effectif pour se qualifier en phases finales. Chose qui est loin d'être le cas actuellement : ''Sur le début de cette saison, notre effectif a été stable mais ça s’est vite dégradé. Donc, on se pose à nouveau la question. On travaille là-dessus, croyez-moi. Je n’accepte pas que le club affiche 20 blessés sur un effectif élargi de 50 joueurs''. Reste à voir désormais comment tout cela va être géré, et si Clermont arrivera à endiguer cette mauvaise passe.

