Top 14. Alain Tingaud renoncerait à la présidence de la LNR et s'associerait à Vincent Merling !

Alain Tingaud devrait selon Midi Olympique soutenir la candidature de Vincent Merling à la présidence de la LNR. Ce qui donnerait un match à deux entre ce dernier et Jean-René Bouscatel.

C'est une petite bombe que vient de lâcher le Midi Olympique. En effet, dans son édition du jour, le bi-hebdomadaire indique qu'Alain Tingaud, un temps candidat à la succession de Paul Goze à la tête la Ligue Nationale de Rugby, aurait finalement renoncé à déposer sa candidature. L'ancien président du SUA ainsi que Vincent Merling, lui aussi candidat à la présidence, auraient envoyé aux trente clubs professionnels, un courriel signé d'un commun accord, dans lequel ils convient les présidents ce samedi, pour un déjeuner à Bordeaux. Si aucune annonce n'a été révélée dans ce courriel, Midi Olympique croit savoir que Tingaud annoncera au cours de ce rassemblement, renoncer à la présidence de la LNR afin de soutenir l'actuel président de La Rochelle, Vincent Merling. Reste à savoir si les voix promises dans un premier temps à Tingaud se dirigeront finalement vers Merling.

En tout cas, le succès ne s'annonce pas si facile que ça pour ce dernier. En effet, son principal adversaire, Jean-René Bouscatel aurait refait son retard au cours des dernières semaines. À tel point qu'il ne serait pas étonnant de voir l'ancien président du Stade Toulousain élu ce mardi. Paul Goze aurait en personne appelé les clubs professionnels pour leur demander de glisser le nom de Merling dans l'urne comme l'auraient confirmé deux présidents de Pro D2 à Midi Olympique. Les trente présidents du rugby professionnels ont prévu de se rejoindre lundi à Paris, dans le cadre d'une réunion organisée par l'UCPR. Le but ? Trouver un terrain d'attente et se mettre d'accord afin de voter pour un seul et même candidat mardi. Le suspens est à son comble, mais nous serons bientôt fixés.