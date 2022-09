TOP 14. Abraham Papali'i, le tank issu de la plus pure tradition des numéros 8 brivistes

Abraham Papali'i a réalisé un match dantesque face à Montpellier. Insuffisant pour permettre à Brive de l'emporter mais si prometteur pour la suite en Corrèze.

Avant lui il y eut Sisaro Koyamaibole, 1m92 sous la toise, 130kg sur la balance dans les bons jours, qui fit le bonheur du CAB durant plusieurs saisons. Puis, le Fidjien avançant dans l'âge, un autre numéro 8 aux dimensions hors normes était venu le remplacer en 2018, en la personne de So'otala Fa'aso'o (1m94 pour 136kg). Après 80 matchs de bons et puissants services (et près de 20 essais), le Néo-Zélandais s'en est lui allé du côté de l'Angleterre et des London Irish. Son successeur ? Oh, rassurez vous, niveau tonnage, il s'agit du modèle d'en dessous. Abraham Papali'i ne trône lui "qu'à" 1m92 pour 125kg...

TOP 14. TRANSFERT. Brive s’offre le tank Abraham Papali’i pour remplacer sa montagne So’otala Fa’aos'o

Reste que sur le terrain, l'ancien joueur du Connacht s'affirme, pour l'heure, comme au moins du même acabit que ses prédécesseurs. Plutôt discret lors de la 1ère journée de championnat face à Lyon, le 3ème ligne briviste semble malgré tout avoir trouvé certains automatismes rapidement en Corrèze. Déjà fondamental dans le succès des Coujoux à Perpignan le week-end dernier, le natif d'Auckland a remis le couvert face à Montpellier ce week-end. Monstrueux de puissance, à l'image de cette charge sur le pauvre Bécognée peu après la pause, impressionnant de disponibilité tout au long de la rencontre, le Néo-Zélandais a multiplié les prises de balle toute l'après-midi pour mettre son équipe dans l'avancée. Sur les deux dernières journées, il est d'ailleurs le joueur a avoir effectué le plus de course ballon en main (38). Géant.

Face au MHR, Papali'i fut d'ailleurs récompensé de tous ses efforts puisque c'est lui qui inscrivait le premier essai briviste de la partie, débloquant par la même occasion son compteur en Top 14. Reste que l'ancien joueur de Lézignan (à XIII) ne pouvait pas tout faire seul... et a parfois tenté de le faire un peu trop, à l'image de cet offload compliqué et peu judicieux dans un moment crucial comme sur la sirène. Qui finissait dans les chaussettes d'Olding, et scellait le sort des Brivistes dans ce match face au champion de France en titre. "On ne peut pas en vouloir à Abraham d’avoir voulu sauver la patrie, mais il faut qu’on apprenne de ces situations, expliquait le coach Jeremy Davidson pour Rugbyrama. Avec quoi le CAB retrouvera peut-être l'habitude de l'emporter à domicile face aux "gros" de notre championnat...