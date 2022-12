TOP 14. À quand remonte la dernière victoire toulousaine à Clermont ?

Ce week-end, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse de Clermont en Top 14. Un terrain qui ne réussit pas aux Rouges et Noirs, surtout en championnat.

VIDÉO. Il y a plus d'un an, Toulouse et Dupont corrigeaient sévèrement le CO en Top 14Ce week-end, le Stade Toulousain d'Antoine Dupont se déplace à Clermont, pour y affronter les coéquipiers de Damian Penaud. Un choc au sommet entre deux équipes qui ont pendant longtemps régné sur le Top 14, qui s'annonce ô combien disputé. D'autant que les hommes d'Ugo Mola ne se sont plus imposés au Michelin en championnat depuis une éternité ! En effet, il faut remonter au mois de mai 2002 pour voir une victoire toulousaine sur les terres auvergnates. À l'époque, il n'y avait pas de Top 14 mais bien un Top 16 (séparé en deux poules). Un succès arraché grâce à une excellente seconde période des Rouges et Noirs, sur le score de 19 à 16.

Michelin, citadelle imprenable

Plus de 20 ans, une éternité dans le rugby, surtout pour une équipe comme Toulouse, qui domine le championnat de France depuis des années. Mais voilà, en championnat, les Haut-Garonnais n'y arrivent pas, et ce même si le Michelin n'est plus aussi imprenable qu'auparavant. Néanmoins, ce succès n'est pas le dernier au stade Marcel-Michelin pour les Stadistes. En effet, l'on se rappelle bien de la victoire des coéquipiers de Romain Ntamack en Champions Cup face aux Auvergnats, lors de l'édition 2020-2021 sur le score de 12 à 21 (l'ouvreur du Stade avait d'ailleurs inscrit tous les points de son équipe ce jour-là, sous une pluie battante). À noter également que les Toulousains ont réussi à ramener un match nul de Clermont en Top 14 il y a de cela 4 ans, lors de la saison 2019-2019. À voir donc si Antoine Dupont and co arrivent à vaincre la malédiction ce week-end, pour bien débuter 2023...

