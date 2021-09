Top 14. À 44 ans, le dernier tour de piste de Laurent Cardona

Laurent Cardona vit sa dernière saison en tant qu'arbitre professionnel. L'occasion pour lui de revenir pour Sud Ouest sur sa longue carrière au haut niveau.

C'est l'une des figures emblématiques de notre Top 14 qui tirera sa révérence à la fin de la saison. Laurent Cardona 44 ans, arbitre professionnel, vit sa dernière saison. Et pour cause, l'âge limite pour arbitrer au sein de la première division du championnat français est de 45 ans. Dans une interview accordée au journal Sud Ouest, il regrette un peu cela, estimant qu'il avait encore des choses à apporter : ''Cela permet de laisser la place à la nouvelle génération, mais, à 45 ans, l'arbitre est dans sa phase d'expérience et de niveau la plus élevée.'' Malgré une dernière saison au sein du Top 14 après 12 ans de bons et loyaux services, pas question de terminer en roue libre ou de galvauder quoique ce soit pour l'Angoumoisin : ''Je pense que ce serait un piège de se dire tous les jours que c'est la dernière saison [...] Mon objectif, c'est de ne pas la galvauder, je me dis que je dois être le meilleur possible à chaque match. J'ai vraiment envie de réussir cette saison, je veux sortir par la grande porte. Je veux presque leur faire regretter de me faire arrêter en juin !''

Une fin de carrière qui se profile, non sans une pointe d'émotion : ''Lors du stage des arbitres à Font-Romeu, je me suis quand même dit : ''tiens, c'est la dernière fois que je viendrai ici !'' Par contre, je pensais que j'en avais fini avec les tests physiques. On m'a dit qu'il y en avait encore en janvier (rires).'' Et après ça que deviendra M. Cardona ? Et bien l'arbitre a un chemin déjà tout tracé, lui qui a ouvert une société d'agences immobilières en 2019 mais aussi un commerce de compléments alimentaires au sein de sa vile natale, Angoulême. Toujours pour Sud-Ouest, il poursuit : ''Je ne vais pas dire que je suis content que cela soit ma dernière année, mais elle tombe bien. Elle est programmée depuis deux ou trois ans, mes deux activités deviendront un axe prioritaire. Je n'ai pas d'ambitions spécifiques dans l'arbitrage en lui-même. Pour faire quelque chose, j'ai besoin d'avoir de la motivation.'' Avant cela, Laurent Cardona aura encore 9 mois devant lui, pour exercer sa passion.