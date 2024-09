TOP 14. 70 jours après l’affaire, Melvyn Jaminet entame sa réhabilitation au RCT Campus

Suspendu pour 6 mois pour les faits que tout le monde connaît, Melvyn Jaminet est néanmoins de retour au centre d’entraînement du RCT.

Près de 3 mois après avoir quitté le club aux prémices de l’été, Melvyn Jaminet est donc de retour au RCT Campus.

Suspendu pendant 34 semaines par la commission de discipline de la FFR après avoir tenu des propos à caractère raciste lors de la tournée du XV de France en Argentine, il avait d’abord été mis à pied par son club, avant de connaître sa sanction.

Via un communiqué, le RCT nous informe donc que l’arrière international a effectué son retour au centre d'entraînement du RC Toulon ce mardi, pour y débuter une préparation physique spécifique.

Mais l’ancien perpignanais s’entraînera pour l’instant à l'écart du groupe professionnel, même s’il a pu « rencontrer l’ensemble des joueurs de l’effectif ainsi que le staff administratif Rouge & Noir. »

Dans un but de réhabilitation et de réduction de peine à 26 semaines, Jaminet, dont le contrat a déjà été revu à la baisse, sera amené « à réaliser plusieurs actions sociétales qui entrent dans le plan de réhabilitation que le Rugby Club Toulonnais et la Fédération Française de Rugby lui ont proposé et auquel il a pleinement souscrit », précise également le communiqué.

La première étape du chemin qui devrait le conduire à un retour à la compétition au mois de février 2025, si tout va bien.

En attendant et précautionneux avec son joueur, le RCT s’est dit « rester attentif à l’évolution de la situation » et « mettre tout en œuvre pour accompagner Melvyn dans cette phase cruciale de son parcours. »