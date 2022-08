TOP 14. 3 choses à savoir sur Alex Newsome, la recrue sudiste de l'ASM dont personne ne parle

Il y a bien sûr Irae Simone, mais aussi l'Argentin Bautista Delguy. Derrière Alex Newsome arrive également à Clermont. Mais que sait-on de lui, au juste ?

1) Il n'a pas loupé une seule minute de jeu depuis 2020

Partout, en Australie, Alex Newsome est décrit comme un garçon propre, régulier, bon coéquipier... Bref, le joueur de club de parfait, quoi. D'autant plus lorsqu'on sait que le natif de Glen Innes est capable d'enchaîner sans jamais broncher, et tout en gardant le même niveau de performance. Aux Waratahs, il n'a par exemple pas manqué une seule minute des deux dernières saisons de Super Rugby. Et si on le conçoit, les saisons sont bien moins longues que dans l'Hexagone, cela fait tout de même plus de 30 matchs que le joueur de 27 ans est toujours titulaire, et n'est jamais sorti du terrain de manière prématurée. Fort. On lui souhaite de réussir pareille prouesse cette saison en Top 14, même si cela s'annonce très compliqué.

2) Il est (très) polyvalent

Si Alex Newsome a été recruté par les dirigeants de l'ASM, c'est très certainement pour sa capacité à être un véritable couteau suisse. Le genre de garçon, qui, qu'il joue à l'aile, au centre ou à l'arrière, ne vous déçoit jamais vraiment. En effet, celui qui a déjà été capitaine des Waratahs peut jouer à ces 3 postes avec - peu ou prou - la même habilité. Un exemple ? Sur les deux dernières saisons, l'international U20 australien a joué 17 rencontres à l'aile, 4 à l'arrière et 7 au centre. À Clermont, on sait que son arrivée viendra surtout compenser le départ de l'arrière japonais Kotaro Matsushima. Mais en cas de besoin, Jono Gibbes saura certainement vers qui se tourner...

3) Il dispose d'un gabarit très intéressant

Les principales prédispositions de Newsome pour jouer à autant de postes avec la même efficacité ? Une belle compréhension du jeu, bien sûr, mais également un physique athlétique et racé (1m89 pour 93kg) lui permettant d'être aussi bien bon dans les airs qu'à l'aise dans les duels où encore efficace en défense. Capable de déborder mais aussi de choisir l'affrontement, celui qui a fait ses débuts à la Western Force possède également un sacré flair pour les interceptions.... Que ses rares highlights sur le net mettent clairement en évidence. On n'inscrit pas 23 essais en 71 titularisations en Super Rugby par le plus grand des hasards !