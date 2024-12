TFC et Stade Toulousain bientôt réunis pour une première historique au Stadium ?

Un défi sportif inédit : Et si Toulouse accueillait un match de Ligue 1 et une rencontre de Top 14 en une seule journée ? Les présidents du TFC et du Stade Toulousain veulent relever ce défi.

Toulouse va-t-elle bientôt être le théâtre d'un événement inédit ? Damien Comolli, président du Toulouse Football Club, et Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, envisagent d'organiser une journée exceptionnelle au Stadium de Toulouse, combinant un match de Ligue 1 et une rencontre de Top 14.

Nos équipes travaillent beaucoup, nos analystes vidéos et data notamment. Les entraîneurs discutent ensemble. Pourquoi pas être la première ville en France à avoir un match de foot suivi d’un match de rugby contre la même ville, la même après-midi au Stadium ? Ce serait un truc extraordinaire, on en discute depuis quatre ans avec Didier Lacroix. On pourrait faire TFC - Montpellier en foot et Stade Toulousain - Montpellier la même journée ! Des idées, on en a plein. On partage par exemple le Stadium à l’heure actuelle. (Source : lesviolets.com)

Un projet ambitieux pour la Ville Rose

L'idée serait de programmer, le même jour, un match des "Violets" en Ligue 1, suivi d'une confrontation des "Rouge et Noir" en Top 14. Cette initiative viserait à renforcer les liens entre les deux clubs phares de la ville et à offrir aux supporters une expérience sportive unique.

Un tel événement nécessiterait une organisation minutieuse. La configuration du terrain, les infrastructures du Stadium et la coordination des calendriers sportifs sont autant de défis à surmonter.

Cependant, les présidents des deux clubs semblent déterminés à travailler sur certains projets, témoignant de leur volonté d'innover et de promouvoir l'image de Toulouse sur la scène sportive nationale.

Une première en France

Si ce double événement venait à se réaliser, ce serait une première dans l'histoire du sport professionnel français. Une telle journée pourrait attirer une attention médiatique considérable et renforcer l'attractivité de Toulouse en tant que capitale sportive.

Les fans des deux clubs seraient les premiers bénéficiaires de cette journée exceptionnelle. Pouvoir assister à deux rencontres de haut niveau, de football et de rugby, dans la même enceinte et le même jour, offrirait une expérience inédite et renforcerait le sentiment d'appartenance à la communauté sportive toulousaine.

Vers une concrétisation prochaine ?

Bien que le projet en soit encore à ses prémices, les discussions entre le TFC et le Stade Toulousain paraissent avancer positivement. Les prochaines étapes pourraient consister à étudier la faisabilité technique et logistique, ainsi qu'à obtenir les autorisations nécessaires des instances sportives concernées.

Avec Damien Comolli, on a la chance d’avoir des amis en commun, des passions communes. On fait beaucoup de choses ensemble, notamment dans la réflexion. Nos équipes travaillent régulièrement ensemble. On a des terrains en commun et on aura d’autres terrains communs, on vous dévoilera ça un peu plus tard. Ça reste quelqu’un de tellement fiable, tellement averti, tellement plus international que nous, qu’on progresse tous les jours en lui parlant.

En attendant, les supporters peuvent déjà se réjouir de cette perspective qui témoigne de l'ambition et de la créativité des dirigeants toulousains pour promouvoir le sport dans la Ville Rose.