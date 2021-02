Tests PCR et confinement dans la chambre : découvrez en images la semaine des Bleus [VIDÉO]

France 2 a pu avoir quelques images de la semaine des Bleus entre confinement individuel et test PCR.

Depuis quelques jours, le XV de France fait la une des journaux et est au coeur des débats. Un débat pleinement dans le temps puisque les Bleus ont été touchés par le virus en plein Tournoi ds 6 Nations. Les tensions internes se font ressentir puisque Fabien Galthié, le sélectionneur, est le "coupable" visé en n'ayant pas respecté la bulle sanitaire stricte mise en place par la FFR selon le journal l'Équipe. Pourtant, les premières déclarations de Serge Simon citaient un préparateur physique comme étant le patient 0. Depuis, une enquête interne (dirigée par la FFR) suit son cours.

Le sujet interpelle alors que la bulle sanitaire stricte a été vantée par les dirigeants français. Roxana Maracineanu est donc intervenue pour faire avancer les choses et a même menacé de retirer la dérogation au XV de France. Depuis, les Bleus sont dans la tourmente entre épidémie qui les touche (et c'est le plus important) et les rumeurs d'un possible coupable.

Un reportage de France 2 et Cécile Grès montre ces images de joueurs confinés dans leur chambre, avec des repas livrés sous masques et gants. On y voit des joueurs seuls, qui travaillent par petits groupes lorsqu'ils le peuvent. Tous les soirs, ils se font tester pour que le match face à l'Écosse puisse avoir lieu. Mais ils étaient loin de l'annonce du report. Une semaine sous tension mais on y voit des Bleus concentrés sur leur objectif et les prochaines échéances. Et c'est sûrement la meilleure réponse à donner.

(Crédit vidéo : France 2)