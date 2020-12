Surmotivés, les Bleus répondent aux Anglais par médias interposés

Raillée par la presse britannique durant la semaine pour son inexpérience notoire, cette jeune équipe de France n'a pas hésité à répondre à cette dernière.

La pression monte, serait-on tenté de dire ! A 48 heures d’affronter le XV de la Rose à Twickenham dans le cadre de la finale de l’Autumn Nations Cup, France et Angleterre n’hésitent pas à se renvoyer la balle. Les Britanniques, avec leur côté hautain et leur flegme habituels, semblent prendre de haut ces jeunes Bleus, vainqueurs de l’Italie 36 à 5 la semaine passée mais très inexpérimentés il est vrai. Et alors que la presse anglaise n’a cessé de qualifier cette rencontre de « farce » étant donné que les Tricolores seront privés de l’essentiel de leurs cadres dimanche, ces derniers n’ont pas hésité à leur répondre par voix interposée.

« Les médias Anglais sont très forts pour déconcentrer l’adversaire. Ils disent ce qu’ils veulent, tempérait l’expérimenté Gael Fickou (pas dans le groupe dimanche) dans un point presse avec le Stade Français ce jeudi. Personnellement je pense qu’il faut se concentrer sur le match. Ils sont très forts pour se moquer de nous. Mais il ne faut pas qu’ils oublient qu’ils ont perdu lors du dernier Tournoi des six nations. Ce ne sera pas forcément les mêmes joueurs, pas la même équipe. Mais cela reste un groupe France avec des joueurs de très grande qualité. »

Raphael Ibanez, lui, n'a pas hésité a appuyer sur une des tirades parue dans un papier britannique pour motiver ses troupes et les défendre, au passage, lors de la conférence de presse des Bleus. "'La confrontation Angleterre-France va tourner à la farce': cette phrase (...) a parfois obligé, et c'est malheureux, certains de nos joueurs à justifier leur légitimité de leur sélection et à justifier l'intérêt de jouer un test-match a priori trop déséquilibré, a déploré l'ancien talonneur des Wasps de Londres. Permettez-moi de rebondir dessus. D'abord dire que les joueurs ont été exemplaires durant la préparation et qu'ils méritent largement leur future cape.(...) C'est une équipe très talentueuse à laquelle on croit et qui, peut-être, renversera des montagnes dimanche." Avant de prévenir à qui voulait bien l'entendre : "On ne va pas se laisser faire."

Malgré la tâche immense qui attend ces Bleus et tout ce qui se dit outre-Manche, certains comme le jeune Louis Carbonel (21 ans) préfèrent ne pas s’attarder sur ce qui s’écrit et au contraire, y trouver une source de motivation. « On se focalise sur nous. On est une jeune équipe, on ne demande qu’à engranger de l’expérience. On prend tout ce qu’il y a à prendre, notamment ceux qui jouent. On va essayer de montrer qu’on a le niveau. On ne fait pas attention à ce qu’il se dit à l’extérieur », expliquait l’ouvreur du RCT pour Var-Matin dans la semaine. Avant de reprendre avec entrain : « C’est une finale mais on est jeunes, on prend plutôt ça comme un vrai challenge. C’est plutôt le fait de jouer les vice-champions du monde, chez eux, qui nous excite. C’est ça qui nous motive. » Avant qu'Ibanez ne confesse que l'une des phrases des journaux anglais aurait même "fait son chemin au sein de notre équipe toute la semaine"… Ah que ce Crunch sent la poudre !