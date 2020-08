Super Rugby Aotearoa : Le match de l'année Blues-Crusaders annulé

Avec la recrudescence de cas de COVID-19 en Nouvelle-Zélande, le choc de l'année entre les Blues et les Crusaders n'aura finalement pas lieu.

On l'attendait tous : le match de l'année entre les Auckland Blues et les Canterbury Crusaders n'aura pas lieu. Pour l'occasion, l'Eden Park allait retrouver ses supporters en masse avec un match à guichets fermés (43 0000 billets avaient été vendus). Les Blues ont évolué dans l'ombre des Crusaders avec 2 défaites d'affilées face à ces derniers (26-15) et face aux Hurricanes (29-27). De leur côté, les Crusaders étaient les grands favoris de ce Super Rugby local et ils l'ont bien confirmé : une seule défaite en 8 matchs face aux Hurricanes.

Mais on ne verra finalement pas les meilleurs joueurs s'affronter dans un Eden Park chauffé à blanc. Le gouvernement néo-zélandais a étendu les restrictions à Auckland annoncé mardi après 14 nouveaux cas de COVID-19. Ce vendredi, 12 jours supplémentaires ont été imposés après 12 cas supplémentaires. Si le président des Blues, Andrew Hore, s'est dit "reconnaissant" pour ce que le club a obtenu, mais également pour les joueurs, les fans et les sponsors. Les Blues et les Crusaders devront se partager les points (2 chacun). Cependant, le classement peut changer et les Blues peuvent se retrouver à la 3e place. Le match entre les Hurricanes et les Highlanders est maintenu ce samedi à Dunedin, qui n'est pas sous restrictions COVID, mais dans un stade à huis clos. Les Hurricanes, à un point des Blues, pourront terminer le championnat à la seconde place.