Succès garanti pour le XV de France ? Revanche irlandaise ? Nos pronostics aventureux pour les matchs du week-end

XV de France vs Japon : Face aux Brave Blossoms, les Bleus entament leur tournée d'automne. L’équipe rajeunie de Galthié saura-t-elle imposer son style ?

Irlande vs Nouvelle-Zélande

Une fois n'est pas coutume, ce choc de la tournée de novembre aura lieu non pas samedi mais ce vendredi soir. Un horaire atypique pour une rencontre que l'on espère épique. La dernière fois que les Irlandais ont croisé le fer avec les All Blacks, cela a débouché sur l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du monde. Ce quart de finale, le XV du Trèfle ne l'a pas oublié. Et pour cause, alors qu'ils étaient programmés pour se hisser au sommet du monde, les Irlandais ont cédé face aux assauts des Kiwis. Cette fois-ci, le résultat devrait être différent face à une Nouvelle-Zélande qui peine à retrouver sa constance.

Angleterre vs Australie

La semaine dernière, les Anglais ont laissé échapper un succès de prestige face aux Néo-Zélandais. Une frustration qui devrait leur permettre de l'emporter face à des Wallabies qui, malgré de nombreux talents dans leurs rangs, n'ont gagné qu'un seul match lors du Rugby Championship. L'Australie a montré un piteux visage lors du dernier mondial. Mais elle possède des joueurs capables de fulgurances. Malgré tout, l'Angleterre, plus physique, devrait avoir le dernier mot selon nous.

Italie vs Argentine

Nos voisins transalpins ont montré de très belles choses ces dernières années. Ange Capuozzo est en très grande forme et on sent qu'il y a une vraie progression au sein de la Squadra. Seulement voilà, c'est une équipe d'Argentine redoutable qui se présente à Rome ce week-end. Des Pumas qui ont joué le titre dans le Rugby Championship avec l'Afrique du Sud. Ils ont dominé les Blacks, les Boks et les Wallabies cet été et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Le match pourrait être serré pendant une petite heure. Mais les visiteurs auront le dernier mot.

France vs Japon

Match de rentrée pour le XV de France face à un adversaire qui n'a certes pas le standing de la Nouvelle-Zélande, mais qu'il convient de respecter. Fabien Galthié aligne une équipe très solide malgré la présence de plusieurs novices. Et les supporters espèrent voir cette jeunesse briller et les Bleus l'emporter avec la manière. Attention à l'entame de match. On sait que les Tricolores ont parfois du mal à se remettre dans le bain. Et les Japonais ont montré de belles choses contre la Nouvelle-Zélande. S'il pourrait y avoir quelques maladresses côté français, la victoire sera au rendez-vous.

C'est sans doute le match le plus indécis du week-end. Les Gallois ne sont que l'ombre d'eux-mêmes en 2024 suite au départ de nombreux leaders. Ils n'ont pas remporté un match lors du 6 Nations puis lors des tests estivaux. Un succès se fait désespérément attendre chez les supporters. Et si les Fidji se présentent après une large défaite en Écosse, ils possèdent de sérieux arguments. Le dernier match entre ces deux nations à la Coupe du monde avait tourné à l'avantage du Poireau. Portés par le public, les Gallois devraient l'emporter, non sans difficultés.

Écosse vs Afrique du Sud

C'est un très gros morceau qui se présente à Murrayfield ce dimanche. Les doubles champions du monde en titre défient l'Écosse sur ses terres. Le bilan est clairement en faveur des Boks. Lesquels n'ont plus été battus à Édimbourg depuis 2010 ! On espère voir les joueurs des Highlands rivaliser avec les Sud-Africains dans le combat afin de pouvoir envoyer du jeu derrière. Mais les Springboks ont prouvé qu'ils savaient gagner face à toutes les nations de la planète ovale. Et ce, même lorsque les débats sont tendus et serrés. Ils devraient à nouveau faire la différence ce week-end.