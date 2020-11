Star des réseaux, la coupe de cheveux de Duncan Weir a une explication très #valeur

L'ouvreur de l'Ecosse Duncan Weir fait beaucoup parler de lui à l'occasion du match face à la France en raison de sa coupe de cheveux.

La première période du match entre l'Ecosse et le XV de France a été pauvre en action et en essais. Sur les réseaux sociaux, les supporters ont dont jeté leur dévolue sur Duncan Weir. L'ouvreur de Worcester a profité des blessures de Russell et Hastings. Précieux face aux perches, il a puni l'indiscipline tricolore et permis à son équipe d'être au contact. Mais ce qui a impressionné les spectateurs, c'est surtout sa coupe de cheveux. Une tignasse qui a rendu jaloux bien des hommes et des femmes. Si Weir l'arbore, ce n'est pas pour faire joli. En effet, il a décidé de se laisser pousser les cheveux pour collecter des fonds pour le Acorns Children's Hospice. "J'ai toujours eu une forte chevelure et des amis m'ont toujours poussé à la faire pousser pour voir comment cela se passe", confie Weir via lastwordonsports. Il explique que ses cheveux ont considérablement poussé pendant le confinement. Au lieu de les couper, il a décidé de les "utiliser' pour aider des œuvres caritatives jusqu'en 2021. Il a rempli la moitié de son objectif, à savoir 2000 livres.