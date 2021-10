Staff en plein désarroi, la sinistrose guette les supporters d'Agen sur les réseaux sociaux

C'est tendu et musclé à Agen ... 😳 ▶️ https://t.co/2CIbCLGkrZ pic.twitter.com/c7HajiaMsi

Je suis d'accord que le staff a sa part de responsabilité, et pareil pour la direction Mais merde les joueurs ont si peu d'ego et de respect pour le maillot? Aller prendre un rouge débile, pas réussir un plaquage , pas casser une seule fois la ligne adverse Ils rendent fou

Ils ont perdu toute confiance en eux après la saison passée et n’arrive pas à s’enlever ce spectre. Ça fait marrer peut être certain mais voir un club comme Agen au fond du seau moi ça me fait mal. J’espère que vous relèverez la tête pour vos supporter mais aussi pour vous 👋