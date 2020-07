Stade Toulousain. Arthur Bonneval out 6 mois avant même le retour du Top 14

L'ailier du Stade Toulousain Arthur Bonneval ne jouera pas avant 2021 suite à une blessure au pied. Il a annoncé la nouvelle lui-même.

Le repos n'a pas que du bon. L'ailier du Stade Toulousain Arthur Bonneval vient d'en faire l'amère expérience. Après six mois sans matchs de Top 14 (la reprise est attendue pour le 4 septembre), il sera tenu éloigné des terrains pendant six nouveaux mois en raison d'une rupture du tendon d'Achille. Il a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux tout en donnant rendez-vous aux supporters en 2021. Crédit photo : Twitter

Bien que les joueurs aient pu se maintenir en forme pendant le confinement, les tendons n'ont pas été sollicités de la même manière qu'à l'entraînement et lors des matchs. Il y a quelques semaines, un spécialiste avait prévenu contre les risques liés à la reprise de l'entraînement après une longue période de repos. Rappelant qu'une situation similaire en NFL avait débouché sur pas moins d'une douzaine de blessures aux tendons il y a quelques années. Le Toulousain Arthur Bonneval pourrait donc être le premier d'une longue liste.

Faut-il craindre une explosion des blessures aux ligaments et tendons à la reprise ?