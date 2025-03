Stade Toulousain : 3 blessés avant la Champions Cup, le mauvais sort s’acharne ?

Avant de se lancer dans la phase finale de Champions Cup, le Stade Toulousain compte trois blessés supplémentaires dans son infirmerie.

À Toulouse, Pierre-Louis Barassi et Paul Costes ont retrouvé le chemin de la compétition en Top 14, lors de la large victoire bonifiée contre la Section Paloise (55-10), ce samedi 29 mars. Cependant, l’infirmerie du Stade Toulousain se remplit plus qu’elle ne se vide. Ainsi, trois nouveaux joueurs ont intégré les rangs des blessés avant le match contre Pau.

Arnold, Brennan et Chocobares absents

Tout d’abord, le Stade Toulousain est particulièrement touché en deuxième ligne. En effet, l’international australien Richie Arnold et le jeune Joshua Brennan sont tous les deux victimes d’une blessure à l’un de leurs mollets. En attendant, Clément Vergé se montre particulièrement intéressant et Ugo Mola voit le retour de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou de sélection.

Ensuite, Santiago Chocobares est touché aux ischio-jambiers. Doublure principale de Pita Ahki, l’Argentin s’était déjà montré déterminant par le passé en Champions Cup, comme lors de la finale de la saison dernière face au Leinster. Dans la ligne de trois quart, Dimitri Delibes est également blessé depuis plusieurs semaines. Il est sur le chemin du retour, mais ne devrait pas pouvoir postuler le week-end prochain.

En plus des joueurs cités, il faut aussi compter sur les blessures longue durée de Setareki Bituniyata, Nepo Laulala et Antoine Dupont. Ces trois joueurs ne devraient plus apparaître avec le Stade Toulousain avant la fin de saison. De plus, les deux premiers pourraient même ne plus porter le maillot rouge et noir, en match officiel, avant la fin de leur contrat.

S’il y a une belle liste de blessés, il faut aussi mentionner l’absence du talonneur Peato Mauvaka pour encore un week-end. Il avait été suspendu trois semaines après la victoire du XV de France contre l’Écosse (35-16). En cause, le joueur s’était rendu coupable d’un coup de tête au sol sur un adversaire, un geste qui lui avait valu un carton jaune durant la rencontre.

Le Stade Toulousain favori malgré tout

Sur les six équipes françaises encore en lice en Champions Cup, le Stade Toulousain est l’équipe comptant le plus de blessés, devant l’Union Bordeaux-Bègles. Les Girondins comptaient neuf absents en début de semaine, contre huit pour les Haut-Garonnais. Cependant, plusieurs des joueurs absents de l’UBB seront de retour ce dimanche ou dans les prochains jours avec le groupe professionnel.

Le dimanche 6 avril prochain, le Stade toulousain défiera les Sale Sharks au Stadium de Toulouse pour son huitième de finale de Champions Cup 2024-2025. Les Rouge et Noir sont annoncés parmi les favoris de la compétition, mais pourraient ne plus recevoir aucun match s’ils continuaient la compétition. Cinquième de la phase régulière, Toulouse n’aura pas l’avantage du terrain s’il affronte une équipe mieux classée qu’elle sur ce printemps.

