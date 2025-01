CHAMPIONS CUP. 6/8 pour les clubs français : quelles sont les affiches des huitièmes de finales ?

La France a dominé outrageusement la phase de poules de Champions Cup en plaçant six de ses huit représentants en huitièmes, découvrez le tableau final de la compétition.

La phase de poules de la Champions Cup a rendu son verdict, et elle sourit largement aux clubs tricolores. Sur les huit équipes engagées, six accèdent aux huitièmes de finale, consolidant une fois de plus la suprématie française en Europe.

Une armada française prête à briller

Bordeaux-Bègles, Toulouse, Toulon, La Rochelle, Clermont et Castres porteront les espoirs du Top 14 dans cette phase à élimination directe. Cinq de ces clubs auront l’avantage de recevoir à domicile lors des huitièmes de finale, un atout précieux pour poursuivre leur aventure européenne.

L’UBB, impressionnante en phase de poules avec un sans-faute (20 points sur 20), recevra l’Ulster, dernier qualifié, dans un duel déséquilibré sur le papier. Toulon, malgré une défaite à Sale, s’est offert la première place de sa poule et accueillera les redoutables Saracens, triple vainqueur de la compétition.

Les affiches des huitièmes de finale

UBB (1) – Ulster (16) La Rochelle (8) – Munster (9) Toulouse (5) – Sale (12) Toulon (4) – Saracens (13) Leinster (2) – Harlequins (15) Glasgow (7) – Leicester (10) Castres (6) – Trévise (11) Northampton (3) – Clermont (14)

Des chocs à venir et des scénarios alléchants

Si les clubs français réussissent leur entrée en matière, la suite pourrait réserver des affrontements 100 % tricolores en quarts de finale. On imagine déjà un possible duel entre Bordeaux et La Rochelle ou un choc explosif entre Toulon et Toulouse.

Le bas du tableau pourrait offrir un affrontement entre Castres et Clermont, deux clubs au profil rugueux qui aiment les phases finales. Pour atteindre les demi-finales, ils devront d’abord éliminer Northampton et Trévise, deux adversaires coriaces.

Le tableau des quarts et demi-finales

Quarts de finale (projections potentielles)

Quart 1 : UBB ou Ulster vs La Rochelle ou Munster

: UBB ou Ulster vs La Rochelle ou Munster Quart 2 : Toulon ou Saracens vs Toulouse ou Sale

: Toulon ou Saracens vs Toulouse ou Sale Quart 3 : Leinster ou Harlequins vs Glasgow ou Leicester

: Leinster ou Harlequins vs Glasgow ou Leicester Quart 4 : Northampton ou Clermont vs Castres ou Trévise

Demi-finales

Demi 1 : Gagnant Quart 1 vs Gagnant Quart 2

: Gagnant Quart 1 vs Gagnant Quart 2 Demi 2 : Gagnant Quart 3 vs Gagnant Quart 4

Une performance historique en vue ?

Avec six clubs engagés, la France peut espérer placer plusieurs représentants dans le dernier carré. La domination tricolore en poules laisse entrevoir des scénarios rêvés, mais la compétition s’annonce féroce avec des poids lourds comme le Leinster ou Northampton encore en course.