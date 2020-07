[TRANSFERT] Sonny Bill Williams retourne (encore) à ses premiers amours

Le All Black Sonny Bill Williams a confirmé qu’il revient au rugby à XIII en ayant signé au Sydney Roosters après le retrait des Toronto Wolfpack de la Super League.

La superstar aux deux Coupes du monde avec les All Blacks (2011, 2015) Sonny Bill Williams a annoncé qu’il arriverait jeudi à Sydney et subirait une quarantaine obligatoire de 14 jours. Il revient donc chez les Roosters, club pour lequel il a évolué entre 2013 et 2014, remportant un championnat dès sa première année avant un seconde trophée en 2013. Williams qui va fêter ses 35 ans la semaine prochaine était en mauvaise posture après l’annonce de Toronto Wolfpack de ne pas pouvoir participer à la Super League. Club basé au Canada, il a été très sérieusement impacté financièrement par le Covid-19 et ne pouvait notamment pas payer ses joueurs.

Le trois-quart centre est toujours sous contrat avec les Wolfpack ce qui lui interdirait normalement de jouer pour une autre équipe. Mais en raison de la crise sanitaire, les régisseurs de la ligue l’ont autorisé. De plus, étant un ressortissant néo-zélandais, il avait besoin d’une dérogation afin d’entrer sur le territoire australien car seuls les citoyens australiens sont autorisés à entrer sur le territoire. Une fois sa quarantaine terminée, il pourrait faire son apparition pour le match de la 15e journée opposant les Roosters aux West Tigers le 22 août.



Au total, SWB aura joué pour huit clubs : les Bulldogs, Toulon, les Crusaders, les Chiefs, les Panasonic Wild Knigkts, les Blues, les Wolfpack et les Roosters. Passant du XIII au XV et inversement de 2006 à 2020.