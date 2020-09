Son nom est sur toutes les bouches, mais Antoine Hastoy sort-il vraiment de nulle part ?

L'ouvreur de la Section Paloise Antoine Hastoy réalise un début de saison 2020/2021 conforme à sa saison 2019/2020. Une progression logique pour le Béarnais.

"C'est un joueur qui depuis maintenant deux saisons sort de belles performances. Il a beaucoup d'aisance ballon en main. C'est un très bon numéro 10 qui est en train de mûrir très vite et faire de bons matchs." Ce très bon ouvreur dont parle le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, ce n'est pas le Bordelais Matthieu Jalibert mais ça aurait pu être le Lyonnais Léo Berdeu. Qui a été très en vue avec Agen avant de retrouver le maillot du LOU. Non celui que l'homme fort des Bleus complimentait après le succès de la Section Paloise sur Montpellier lors de la première journée de Top 14, c'est Antoine Hastoy. "C'est forcément très flatteur, a confié ce dernier à l'évocation des mots du sélectionneur. Ça fait plaisir et ça pousse à travailler encore plus. Qu'il continue à me regarder." Le Palois est ambitieux. Et pour cause, si Pau est deuxième du classement avec deux victoires en autant de rencontres, il n'y est pas étranger. Titulaire à deux reprises, il a joué l'intégralité des matchs et marqué 32 points avec un essai inscrit, sept pénalités et trois transformations.