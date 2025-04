''Si en plus tu triches, tu deviens inaccessible'', un PSG dans le Top 14 ? Marti veut stopper ça net

Le président de l’Union Bordeaux-Bègles, Laurent Marti, n’est pas du genre à mâcher ses mots. Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, le patron de l’UBB a dit tout haut ce que de nombreux dirigeants du Top 14 murmurent tout bas : l’affaire Jaminet et l’amende infligée au Stade Toulousain posent de vraies questions sur l’équité sportive... et sur les failles du Salary Cap.

Rappel des faits : Toulouse est accusé d’avoir contourné le Salary Cap pour faire venir Melvyn Jaminet. Résultat, une médiation avec le régulateur financier du rugby pro (l’A2R) et une amende de 1,3 million d’euros. Pour Marti, ce chiffre est loin d’être anodin :

« Ce qu’on a vu, c’est que Montpellier avait pris en son temps une amende de 3 millions d’euros, celle du Stade Toulousain est de 1,3 million. Pourquoi et comment, on ne sait pas. »

Le président girondin plaide pour plus de transparence dans les négociations et une refonte en profondeur du règlement actuel. Il ne conteste pas la décision de la LNR, mais questionne un système qu’il juge trop permissif :

« La Ligue a appliqué le règlement qui avait été voté. Elle ne pouvait pas aller plus loin, et c’est ce qui me dérange. »