Salary cap - Des présidents de Top 14 s'étonnent de ''l'arrangement'' MHR-LNR

Après l'annonce d'une amende de 3 millions d'euros pour non-respect du Salary cap, les présidents de Top 14 expriment leur étonnement.

Le MHR, étrillé par le Salary cap Manager, a réussi à trouver un accord avec la LNR : sortir le chéquier. Mohed Altrad, président du club depuis maintenant 9 ans, et son club a déclaré qu'une "solution à l'amiable a été trouvée". Pour rappel, le club de Montpellier était pointé du doigt pour des irrégularités durant la saison 2018/2019 suite aux révélations de L'Equipe sur les contrats de Louis Picamoles, Aaron Cruden et Johan Goosen. Le club a donc versé une amende de 3 millions d'euros comme indiqué dans le communiqué de la LNR : "il a été mis fin à l’ensemble des différends opposant le Salary Cap Manager au MHR par le paiement par ce dernier à la LNR d’une contribution exceptionnelle d’un montant de 3 millions d’euros."

MONTPELLIER : grosse amende pour des irrégularités sur le Salary Cap

Mais cette pratique étonne les spécialistes français et notamment d'autres présidents de clubs. Jacky Lorenzetti est furieux contre cette pratique en terme d'égalité, comme déclaré à L'Equipe : "Mais cette médiation amène à une autre question : y a-t-il une justice pour les riches et une justice pour les pauvres ? Est-ce qu’un président fortuné peut s’acheter des infractions comme bon lui semble ?" Il va encore plus loin en émettant des doutes sur la sanction initiale qui pourrait être bien plus grande, avant d'arriver au compromis : autour de 8 ou 10 millions d'euros selon le président du Racing 92. Pour finir, l'homme en ciel et blanc pose la question de la sanction financière dans le sport : "Pour les Saracens, la punition financière était très négligeable au vu de la fortune du propriétaire. Est-ce que la sanction financière est appropriée dans le sport ? C’est un sacré camouflet pour la Commission d’appel de la FFR".

Mais il n'est pas le seul à se pencher sur la question. Bernard Lemaître se dit "surpris de cet arrangement", même s'il n'est pas au courant de tous les faits et toutes les sanctions du MHR : "Je suis simplement surpris et étonné que la Ligue se prête à des « arrangements » avec les fautifs graves. Dans ce contexte, quelle est la valeur des règles ? Et quel est le mérite de ceux qui s’acharnent à les respecter malgré les difficultés de réussir le couple compétitivité/budget ?" En accordant un arrangement au MHR, la Ligue Nationale de Rugby est remise en cause dans ses propres règles. Accorder à l'un et refuser à l'autre ? L'avenir nous le dira.