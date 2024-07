RUGBY. XV de France. Une composition probable inédite se dessine déjà pour défier l'Uruguay

Ce samedi, les Bleus affrontent l'Argentine, un premier test explosif face à des Pumas revanchards. Le staff a déjà anticipé la composition face à l'Uruguay.

Le programme du XV de France en Amérique du Sud est pour le moins sportif. Ce samedi, les Bleus affrontent l'Argentine. Un premier test qui sent la poudre entre des Pumas désireux de s'imposer face à la France pour la première fois depuis huit ans. Et des jeunes Tricolores motivés par ce premier test international.

RUGBY. Pourquoi l'Argentine domine les Pronostics contre la France selon la presse étrangère ?Quelques jours plus tard, mercredi pour être exact, on retrouvera les Français face à l'Uruguay à Montevideo, avant un second test programmé face aux Pumas samedi prochain. Vous l'imaginez bien, les titulaires de week-end ne seront pas sur le point en milieu de semaine.

Certains seront au mieux sur le banc des finisseurs. Le staff a déjà tout prévu. Le Midi Olympique nous apprend en effet que seuls 28 éléments sont mobilisés pour le premier match à Mendoza.

Le reste du groupe des 42, à savoir 14 joueurs, sont restés à Buenos Aires pour préparer la rencontre face aux Teros. Pas question pour Galthié et ses adjoints de prendre cet adversaire de haut. Ils n'ont pas oublié la difficile victoire acquise en septembre dernier dans le cadre des matchs de poules de la Coupe du monde.

Il y avait pourtant du beau monde côté français sur la pelouse ce jour-là. Moefana, Jelonch, Macalou, Woki, Jaminet, Hastoy ou encore Bielle-Biarrey étaient titulaires. Mauvaka, Cros, Ramos ou encore Flament et Couilloud étaient sur le banc.

Deux éléments pourraient être sur la feuille de match mercredi : les Toulonnais Gros et Jaminet. Finisseur ce samedi, ce dernier pourrait enchaîner la semaine prochaine. Tout comme Diallo qui n'était pas prévu face aux Pumas mais qui finalement remplaçant après le forfait de Cancoriet. Le Rochelais, malade avant le premier test contre l'Argentine, pourrait être sur le banc à Montevideo.

Le Midol estime que six des éléments alignés ce week-end seront amenés à jouer face aux Teros en plus de Briatte et Segonds. On pense notamment à Couilloud. Remplaçant en septembre dernier, il le sera aussi ce week-end. Aura-t-il sa chance dans la peau d'un titulaire durant cette tournée ?

De fait, la composition face à l'Uruguay semble déjà se dessiner. On peut notamment s'attendre à voir une charnière composée du Clermontois Jauneau et du Lyonnais Berdeu. Un XV de départ très jeune et inexpérimenté qui passera un vrai test face à une nation qui a participé à la Coupe du monde.