RUGBY. XV de France. ''Ridicule'', la polémique n'a pas lieu d'être pour le manager des Espoirs du Stade Français

Le manager des Espoirs du Stade Français Boris Bouhraoua réagit après les propos de Fabien Galthié lors d'un entraînement en opposition face au XV de France.

Midi Olympique FRANCE RUGBY. Ni ''peintre'', ni ''manchot'', Galthié chahute sans ménagement les espoirsLa vidéo du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a fait le tour des réseaux sociaux. Après la difficile victoire des Bleus sur l'Uruguay, d'aucuns ont estimé qu'il pouvait y avoir une certaine tension en vue de la rencontre contre la Namibie. Un match où les Tricolores doivent afficher un niveau de jeu supérieur à celui produit face aux Sud-Américains.



Pour la FFR, comme pour le manager des Espoirs du Stade Français Boris Bouhraoua, la polémique n'a pas lieu d'être autour de cette séquence. "Tout ça est ridicule… Fabien Galthié est un amoureux du Stade français et un super pédagogue", confie ce dernier via le Midi Olympique. Il ajoute que ça fait partie du langage d'un entraîneur et qu'il lui arrive parfois également de leur parler de la même manière.



Il explique que si le sélectionneur a réagi ainsi, c'est parce que ses joueurs n'étaient pas vraiment réveillés au début de l'entraînement. "Il les a secoués comme cela se fait très régulièrement dans le rugby. C’était de l’humour".



Aucun de ses protégés n'a été outré par les propos du coach tricolore selon lui. "Je trouve triste qu’on ne retienne que ça de la séance en question." Pour Saint-André, via RMC, "ce n’est pas méchant. Et c’est un privilège énorme pour les jeunes joueurs de faire une opposition face à l’équipe de France. "



Pour les jeunes parisiens, c'était en effet une très belle opportunité de suivre les ordres du sélectionneur, et ce, en pleine coupe du monde. Il aurait pu se concentrer sur le XV de France, mais il a pris le temps, pendant deux heures, d'expliquer les systèmes tricolores et namibiens. Pour Bouhraoua, ils avaient des étoiles dans les yeux à l'issue de l'entraînement.



"Il a été adorable avec eux et ils sont simplement conscients d’avoir vécu une expérience extraordinaire..." Pour les Bleus, cela lui a également permis de travailler en opposition avant ce match contre la Namibie. Une rencontre pour laquelle on peut s'attendre à voir une équipe très compétitive de la part du XV de France.



En effet, le match contre l'Italie aura lieu dans deux semaines. Il est important pour les habituels titulaires de fouler le pré lors face à une équipe internationale avant de se frotter aux Transalpins. Contre qui les Bleus n'auront pas le droit à l'erreur. Ils auront tout le temps de se reposer entre les deux dates.