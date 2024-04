RUGBY. XV de France. Franck Azéma pense-t-il secrètement au poste de sélectionneur ?

Entraîneur de renom en Top 14, Franck Azéma est un des visages bien connus de notre championnat. Actuellement à la tête de l'USAP, verra-t-on un jour le Catalan comme sélectionneur des Bleus ?

Un entraîneur respecté

À 53 ans, Franck Azéma n'a plus rien à prouver en Top 14. Après six saisons passées en Auvergne, à batailler pour le titre avec Clermont et a remporter des trophés, le Catalan a pris la direction du RCT. Deux saisons qui n'ont pas été de franches réussites à côté de ses années dorées chez les Jaunards.

Depuis cette saison, ce dernier est donc rentré à la maison, à la tête de l'USAP, avec qui il est en train de construire une belle histoire. Actuellement neuvièmes du Top 14, les sang et or ont gagné quatre de leurs cinq dernières rencontres et ne sont qu'à cinq points du premier qualifié.

Néanmoins, la principale mission reste le maintien pour Azéma et ses troupes, mais le rêve d'intégrer le Top 6 pourrait se réaliser en cas de bons résultats.

L'équipe de France, une possibilité ?

Avec Clermont, Azéma a remporté le Brennus en 2017, et a aussi mené ses hommes jusqu'à la finale de la Champions Cup face au RCT. Cette même année, il a été approché de près par le XV de France, pour épauler Jacques Brunel en autre, avec qui il avait aussi connu le Brennus en 2009 avec Perpignan.

Interrogé par Midi Olympique à ce sujet, l'homme fort de l'USAP a répondu avec la franchise qu'on lui connaît quant à sa position vis-à-vis du XV de France : "C’est dur d’y répondre comme ça, les résultats que l’on obtient y jouent forcément. Si un jour cela se représente, j’y réfléchirai, c’est certain, selon le contexte. Mais je ne me lève pas le matin en pensant au XV de France. Je me concentre sur comment faire gagner l’Usap."

Loin d'être égoïste, Franck Azéma pense aussi à ses joueurs lorsque Galthié frappe à sa porte : "Fabien est venu nous voir aussi, il y a quelque temps. On s’est croisés et on a parlé également. C’est bon pour le club comme publicité et pour les garçons, de savoir qu’on a un œil sur eux."

Vous l'aurez donc compris, il n'est donc pas impossible de voir un jour Franck Azéma à Marcoussis, surtout qu'il reste jeune et accumule déjà une grosse expérience. Pour le moment, lui et son équipe se concentrent sur la réception du LOU dans deux semaines, pour pouvoir prendre une sérieuse option sur la fin de saison.